Καιρός- Προειδοποίηση Καλλιάνου: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει περισσότερο - Τι θα συμβεί στην Αττική

Snapshot Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τοπικάχυρά φαιννα που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής περιλαμβάνουν Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νότια Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Επτάνησα και Πελοπόννησο.

Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και πιθανές καταιγίδες, αλλά δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα ή μεγάλα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα μειωθεί με μέγιστες τιμές 26-28°C στα περισσότερα ηπειρωτικά και έως 30°C στα νότια πεδινά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 4-7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και Αιγαίο, χωρίς να προκαλούν σημαντικά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Μεταβολή του καιρού την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου καταράφει και ο Γιάννης Καλλιάνος, ενώ σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει μετά από αρκετό καιρό, μεταβολή του καιρού αναμένεται κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι βροχές δεν θα έχουν παντού την ίδια ένταση. Θα εκδηλωθούν από πιο τοπικές και ασθενείς βροχές έως ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο ίσως να προκαλέσουν ακόμα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικώ των λευκών καμπυλών του χάρτη ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ είναι εκείνες όπου, σύμφωνα με τα δεδομένα, αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της μεταβολής.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

▪️ Ανατολική Μακεδονία

▪️ Τμήματα της Θράκης

▪️ Νότια Χαλκιδική▪️ Σποράδες

▪️ Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια

▪️ Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου

▪️ Ανατολική Θεσσαλία (κυρίως το Πήλιο)

▪️ Περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου

▪️ Τμήματα της Ηπείρου

▪️ Τμήματα της Δυτικής Στερεάς

▪️ Επτάνησα (πολύ τοπικά)

▪️ Βόρεια Πελοπόννησος

▪️ Ανατολική Πελοπόννησος

Στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων, ωστόσο με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα δεν φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές να μην ξεπερνούν περίπου τους 26-28°C, ενώ στους 29–30°C θα φτάσει κατά τόπους στα νότια πεδινά ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται γενικά να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, φτάνοντας τα 4–6 μποφόρ και τοπικά τα 7μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

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