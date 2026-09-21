Βουλιαγμένη: Στον ανακριτή ο 76χρονος και η 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου στην πλαζ

Snapshot Σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και συναφείς κατηγορίες.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθεσμία για απολογία την Τετάρτη.

Ο 76χρονος αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν ξυλοκόπησε τον 82χρονο.

Το περιστατικό αφορά τον θάνατο 82χρονου στην πλαζ Βουλιαγμένης.

Εκτός από τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απειλή και εξύβριση. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή οδηγήθηκε η υπόθεση του θανάτου 82χρονου στην πλαζ Βουλιαγμένης, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο προσώπων που συνελήφθησαν για το περιστατικό.

Πρόκειται για έναν 76χρονο και μία 21χρονη, οι οποίοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί.

Σε βάρος τους ασκήθηκε, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος επιμένει στην άρνηση της κατηγορίας που του αποδίδεται και υποστηρίζει ότι δεν ξυλοκόπησε τον 82χρονο.

«Πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ»

Η σύζυγος του 82χρονου που πέθανε στην πλαζ της Βουλιαγμένης ύστερα από το επεισόδιο που είχε με έναν 76χρονο και μια 21χρονη για μία ξαπλώστρα, είπε ότι ο άνδρας της «πέθανε για μια βλακεία σε μια άδεια πλαζ».

«Ξαφνικά, ένα ζευγάρι, από εκεί που η πλαζ ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά να πάρει τις ξαπλώστρες τις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστρες και έχει πολλές άδειες, ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στον σύζυγό μου, χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά» είπε η σύζυγος του θανόντα.

Ο σύζυγός της, ο οποίος είχε προβλήματα με την καρδιά του, κατέρρευσε και του έγινε ΚΑΡΠΑ, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, ενώ και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, αλλά και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο Ασκληπιείο όπου διακομίσθηκε, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά μάταια, καθώς ήταν ήδη νεκρός.

«Δυστυχώς, στις 11 παρά τέταρτο ο σύζυγός μου απεβίωσε», είπε η σύζυγος του απόστρατου Ναυάρχου.

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