Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη – Εντοπίστηκαν περίπου 50 άτομα στον Μακρύ Γιαλό

Snapshot Περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μακρύ Γιαλού στη νότια Κρήτη.

Το Λιμενικό Σώμα έχει προσεγγίσει τους μετανάστες και προετοιμάζει τη μεταφορά τους στην Ιεράπετρα.

Υπάρχουν ήδη περίπου 50 μετανάστες στην περιοχή, γεγονός που δημιουργεί ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας.

Ο Δήμος Ιεράπετρας και το Λιμεναρχείο συνεργάζονται με το Υπουργείο Μετανάστευσης για την άμεση διαχείριση της κατάστασης.

Γίνεται προσπάθεια να αναχωρήσει η πρώτη ομάδα μεταναστών πριν φτάσει η νέα άφιξη στην Ιεράπετρα. Snapshot powered by AI

Νέα άφιξη μεταναστών στη νότια Κρήτη καταγράφεται τις τελευταίες ώρες, καθώς περίπου 50 άτομα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Μακρύ Γιαλού.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τους μετανάστες έχει ήδη προσεγγίσει το Λιμενικό Σώμα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη μεταφορά τους στην Ιεράπετρα μέσα στις επόμενες ώρες.

Η νέα άφιξη έρχεται ενώ στην περιοχή βρίσκονται ήδη περίπου 50 μετανάστες που είχαν εντοπιστεί τα ξημερώματα, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες για την προσωρινή φιλοξενία και διαχείρισή τους.

Ο Δήμος Ιεράπετρας και το Λιμεναρχείο βρίσκονται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να υπάρξει άμεση λύση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η πρώτη ομάδα των περίπου 50 μεταναστών να αναχωρήσει από την Ιεράπετρα, πριν φτάσουν στην πόλη τα άτομα που εντοπίστηκαν στον Μακρύ Γιαλό.

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