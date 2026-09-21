Χανιά: Κλειστό την Τρίτη (22/9) για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Snapshot Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η απόφαση λήφθηκε λόγω προβλεπόμενων ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή.

Οι βροχοπτώσεις αναμένονται να φτάσουν έως 10,5 mm στον Ξυλόσκαλο και έως 8 mm στην Αγία Ρουμέλη.

Η κλειστή λειτουργία ισχύει και για τις δύο εισόδους του φαραγγιού.

Η απόφαση βασίζεται στα όρια που έχει θέσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Snapshot powered by AI

Το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό αύριο Τρίτη (22/9) για τους επισκέπτες και από τις δυο εισόδους του.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου έως 10,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 8 mm.

Λόγω ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, αποφασίστηκε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.

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