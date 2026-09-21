Σέρρες: Δύο γυναίκες συνελήφθησαν για παράνομη αλιεία αχιβάδων - Κατασχέθηκαν 32 κιλά οστράκων

Snapshot Δύο γυναίκες ηλικίας 61 και 54 ετών συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αμφίπολης Σερρών για παράνομη αλιεία αχιβάδων.

Κατασχέθηκαν 32 κιλά αχιβάδες του είδους Ruditapes decussatus που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες διαστάσεις.

Η συλλογή των οστράκων έγινε χωρίς κατάλληλο αλιευτικό εργαλείο και χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανέλαβε την προανάκριση και σχημάτισε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλιείας. Snapshot powered by AI

Δύο γυναίκες, ηλικίας 61 και 54 ετών, με καταγωγή από την Κίνα, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Αμφίπολης στις Σέρρες, καθώς φέρονται να είχαν αλιεύσει παράνομα μεγάλη ποσότητα οστράκων.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές, οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους συνολικά 32 κιλά αχιβάδες του είδους Ruditapes decussatus, τις οποίες φέρονται να προόριζαν για πώληση.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα όστρακα δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες διαστάσεις για αλιεία. Παράλληλα, σύμφωνα με το Λιμενικό, η συλλογή τους είχε γίνει χωρίς το κατάλληλο αλιευτικό εργαλείο και χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Η συνολική ποσότητα των 32 κιλών κατασχέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο έχει αναλάβει και την προανάκριση για την υπόθεση.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλιείας.

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