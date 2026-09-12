Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών - Καλάσνικοφ με σφαίρα στη θαλάμη

Ο δραπέτης είχε κριθεί προφυλακιστέος το 2025

Κατερίνα Ρίστα

Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών - Καλάσνικοφ με σφαίρα στη θαλάμη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την απόδραση του 40χρονου κρατούμενου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
  • Στο όχημα βρέθηκε καλάσνικοφ με σφαίρα στη θαλάμη, υποδεικνύοντας αποφασιστικότητα των δραστών.
  • Η απόδραση έγινε όταν τέσσερα μαυροφορεμένα άτομα με οπλισμό παρίσταναν τους αστυνομικούς και απελευθέρωσαν τον κρατούμενο χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο κρατούμενος είχε προφυλακιστεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε υπόθεση του 2024 στην Πυλαία.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από τις Αστυνομικές Αρχές Σερρών και Βορείου Ελλάδος
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Εντοπίστηκε πριν από λίγο το όχημα με το οποίο έγινε η κινηματογραφική απόδραση του 40χρονου κρατούμενου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Μέσα στο όχημα, στο οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες επέβαιναν 4 μαυροφορεμένοι άνδρες, εντοπίστηκε καλάσνικοφ με σφαίρα στη θαλάμη, γεγονός που μαρτυρά ότι οι δράστες ήταν αποφασισμένοι.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο κρατούμενος μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρίτας στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, έπειτα από ισχυρισμούς του περί ξαφνικής αδιαθεσίας.

Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από ειδική ομάδα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, «δεν ήταν όχημα της Αστυνομίας, ήταν όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Δεν υπήρχε καμία συνδρομή της Αστυνομίας». Μόλις το όχημα στάθμευσε στην είσοδο της κλινικής, εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο που προσομοίαζε σε υπηρεσιακό όχημα της ΟΠΚΕ, συνοδευόμενο από τέσσερα μαυροφορεμένα άτομα με βαρύ οπλισμό. Οι δράστες ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τους εξωτερικούς φρουρούς, απελευθερώνοντας τον κρατούμενο χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες έδρασαν παριστάνοντας τους αστυνομικούς, εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό. Ο δραπέτης είχε κριθεί προφυλακιστέος το 2025, κατόπιν σύλληψής του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε λάβει χώρα στην Πυλαία το 2024.

Αυτή τη στιγμή, εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών και την Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος της ΔΑΟΕ, ενώ παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία για την απόδραση προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

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