Σέρρες: Πώς οι «μαϊμού» αστυνομικοί με τα βαριά όπλα άρπαξαν τον 40χρονο κρατούμενο

Δεν υπήρξε συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., επεσήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου 

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Σέρρες: Πώς οι «μαϊμού» αστυνομικοί με τα βαριά όπλα άρπαξαν τον 40χρονο κρατούμενο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 40χρονος κρατούμενος απέδρασε βίαια έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κατά τη μεταφορά του στην ψυχιατρική κλινική.
  • Η μεταγωγή έγινε από ειδική ομάδα της εξωτερικής φρουράς φυλακών, χωρίς συμμετοχή της Αστυνομίας.
  • Ένοπλοι δράστες που παρίσταναν αστυνομικούς ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τους φρουρούς, απελευθερώνοντας τον κρατούμενο χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο κρατούμενος είχε προφυλακιστεί το 2025 για απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2024 στην Πυλαία.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του δραπέτη και σχηματίζεται δικογραφία για το περιστατικό.
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Νέα στοιχεία γύρω από την κινηματογραφική απόδραση του 40χρονου κρατούμενου έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών έφερε στο φως η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο κρατούμενος μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρίτας στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, έπειτα από ισχυρισμούς του περί ξαφνικής αδιαθεσίας.

Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από ειδική ομάδα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, «δεν ήταν όχημα της Αστυνομίας, ήταν όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Δεν υπήρχε καμία συνδρομή της Αστυνομίας». Μόλις το όχημα στάθμευσε στην είσοδο της κλινικής, εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο που προσομοίαζε σε υπηρεσιακό όχημα της ΟΠΚΕ, συνοδευόμενο από τέσσερα μαυροφορεμένα άτομα με βαρύ οπλισμό. Οι δράστες ακινητοποίησαν και αφόπλισαν τους εξωτερικούς φρουρούς, απελευθερώνοντας τον κρατούμενο χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες έδρασαν παριστάνοντας τους αστυνομικούς, εκμεταλλευόμενοι τον αιφνιδιασμό. Ο δραπέτης είχε κριθεί προφυλακιστέος το 2025, κατόπιν σύλληψής του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε λάβει χώρα στην Πυλαία το 2024.

Αυτή τη στιγμή, εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών και την Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος της ΔΑΟΕ, ενώ παράλληλα σχηματίζεται δικογραφία για την απόδραση προκειμένου να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

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