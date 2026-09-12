Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες - «Μαϊμού» αστυνομικοί άρπαξαν «σκληρό» κρατούμενο

Snapshot Ένας 40χρονος κρατούμενος απελευθερώθηκε με απάτη από τέσσερις ένοπλους άνδρες που φορούσαν ψεύτικα διακριτικά της ΟΠΚΕ έξω από το Νοσοκομείο Σερρών.

Οι δράστες αιφνιδίασαν και αφοπλίσαν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους κατά τη μεταγωγή του κρατούμενου.

Οι απαγωγείς επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες και έχει στήσει μπλόκα σε βασικές οδικές αρτηρίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα γύρω στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής ενός 40χρονου «σκληρού» κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρίτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, αφού ο ίδιος είχε επικαλεστεί ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το thesspost, όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μόλις το όχημα της μεταγωγής σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν ξαφνικά τέσσερις ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι φορούσαν διακριτικά της ΟΠΚΕ, πείθοντας τους πάντες για την ιδιότητά τους.

Ωστόσο, οι προθέσεις τους αποδείχθηκαν εντελώς διαφορετικές. Υπό την άμεση απειλή πολυβόλων όπλων, οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους αιφνιδιασμένους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να αρπάξουν τον κρατούμενο και, επιβιβαζόμενοι σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ευρύ ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, «χτενίζοντας» σχολαστικά την ευρύτερη περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε όλες τις καίριες οδικές αρτηρίες.

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