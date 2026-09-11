Πάτρα: Άγρια συμπλοκή με 3 τραυματίες και προσαγωγές– Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Snapshot Συμπλοκή μεταξύ πέντε ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Πάτρας στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Προύσης.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και διερευνά τα αίτια του επεισοδίου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ λόγω της αναστάτωσης στη γειτονιά. Snapshot powered by AI

Συμπλοκή μεταξύ πέντε ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε συνοικία της Πάτρας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή γύρω από τη συμβολή των οδών Σμύρνης και Προύσης. Τα αίματα άναψαν γρήγορα και το επεισόδιο εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε στην γειτονιά ήταν μεγάλη και άμεσα στο σημείο έφθασαν περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ.

Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 3 άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ έγιναν και προσαγωγές από την ΕΛΑΣ, που ερευνά τα αίτια του επεισοδίου.

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