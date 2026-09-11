Πάτρα: Άγρια συμπλοκή με 3 τραυματίες και προσαγωγές– Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Για το περιστατικό η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Άγρια συμπλοκή με 3 τραυματίες και προσαγωγές– Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συμπλοκή μεταξύ πέντε ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Πάτρας στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Προύσης.
  • Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και διερευνά τα αίτια του επεισοδίου.
  • Στο σημείο έφτασαν άμεσα περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ λόγω της αναστάτωσης στη γειτονιά.
Snapshot powered by AI

Συμπλοκή μεταξύ πέντε ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε συνοικία της Πάτρας.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή γύρω από τη συμβολή των οδών Σμύρνης και Προύσης. Τα αίματα άναψαν γρήγορα και το επεισόδιο εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε στην γειτονιά ήταν μεγάλη και άμεσα στο σημείο έφθασαν περιπολικά και μοτοσυκλετιστές της ΔΙΑΣ.

Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν 3 άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ έγιναν και προσαγωγές από την ΕΛΑΣ, που ερευνά τα αίτια του επεισοδίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς

09:07WHAT THE FACT

Μυστηριώδη σήματα από το Διάστημα μπορεί να αποκαλύψουν τα πιο σκοτεινά μυστικά του Σύμπαντος

09:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Kλείνει προσωρινά στις 18:00 η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ – Πότε οι πληρωμές

08:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου μετά την 11η Σεπτεμβρίου»: Πώς η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους επηρεάσε τους Αμερικάνους

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια συμπλοκή με 3 τραυματίες και προσαγωγές– Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

08:47ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Συγχαρητήρια του διοικητή στην Ελλάδα για την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: 24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο λόγω ΔΕΘ

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο των Αρχών

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50%

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 93 μετανάστες έφτασαν στο νησί σε δύο περιστατικά – Γυναίκες και παιδιά ανάμεσά τους

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

08:09LIFESTYLE

«Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…» - Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Άνοιξαν τα σχολεία, επέστρεψαν οι καθυστερήσεις στο Λεκανοπέδιο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 ώρες που «καίνε» τους γιατρούς: Τι ψάχνει η Ασφάλεια για τον θάνατο του Μαζωνάκη

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 9χρονης ερευνά η Αστυνομία

07:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του «σαρώνουν» στο Spotify - Στο Νο1 οι «Ώρες Μικρές»

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Dacia Sandero θα είναι υβριδικό και ηλεκτρικό

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (11/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΥΓΕΙΑ

Ο καλύτερος τρόπος να μειώσετε τη χοληστερόλη χωρίς στατίνες, σύμφωνα με καρδιολόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μόνο έτσι θα μπορούσε να σωθεί» - Η εξομολόγηση φίλου του

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Βαλκανική ζώνη βροχών θα επηρεάσει τη χώρα – Ευνοείται η δημιουργία ενός «φθινοπωρινού» βαρομετρικού χαμηλού

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: 6.000 ευρώ η πλασμαφαίρεση στο ιατρείο - Οι τιμές των θεραπειών που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών

07:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα τραγούδια του «σαρώνουν» στο Spotify - Στο Νο1 οι «Ώρες Μικρές»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το σκηνικό - Βροχές,καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι 3 ώρες που «καίνε» τους γιατρούς: Τι ψάχνει η Ασφάλεια για τον θάνατο του Μαζωνάκη

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (10/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 7,5 εκατ. ευρώ

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι άγνωστες στιγμές του στην Κρήτη - «Για εμάς ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος»

07:24LIFESTYLE

Τραγούδια και δάκρυα για τον Μαζωνάκη – Οι καλλιτέχνες που τον αποχαιρέτησαν στα live τους - Βίντεο

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά Ρόδου: Πρώτη εικόνα Παναθηναϊκού AKTOR με Ομπράντοβιτς στον πάγκο, στο φιλικό με την ΑΕΚ

06:09ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σύρο: Επέστρεψε πλοίο για διακομιδή 49χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Λατινοπούλου ζητά επαναφορά της σχολικής στολής: «Τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα ούτε μπουζούκια»

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία στο μικροσκόπιο των Αρχών

08:09LIFESTYLE

«Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…» - Η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

07:37LIFESTYLE

Γιώργος Λιβάνης: Αποχαιρέτησε με το «Ώρες μικρές» επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη - «Ένα από ψυχής αντίο»

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Συνταγές της γιατρού στο «εργοστάσιο αναβολικών» του Χαλανδρίου – Νέα στοιχεία στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

06:52LIFESTYLE

OPEN: Οι πρεμιέρες και τα νέα «όπλα» στο πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ