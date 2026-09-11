Γιώργος Μαζωνάκης: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Γιώργος Μαζωνάκης: Εμπλουτίζεται το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς - Νέα στοιχεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω αιτήματος για επιπλέον στοιχεία από τις Αρχές.
  • Οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια.
  • Υπάρχει χρονικό κενό περίπου τριών ωρών μεταξύ της άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο, όπως δείχνει υλικό από κάμερες, και της αναφοράς από τη γιατρό.
  • Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια, ενώ το ιατρείο είχε άδεια μόνο για παθολογικό και όχι για εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις.
  • Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα με βάση τα ευρήματα από το ιατρείο, τις μαρτυρίες και την επικείμενη νεκροψία-νεκροτομή για να διαλευκάνουν τις συνθήκες θανάτου.
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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέρρευσε στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμενόταν να εκδοθεί σήμερα, ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, είναι πιθανό να υπάρξει καθυστέρηση, καθώς οι ιατροδικαστές και οι ανακριτικές Αρχές έχουν ζητήσει επιπλέον στοιχεία.

Στη διαδικασία αναμένεται να είναι παρών και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια του τραγουδιστή. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη και κυρίως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε

Την ίδια ώρα, οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για την υπόθεση αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Η πλασμαφαίρεση στο επίκεντρο

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τι συνέβη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης που φέρεται να έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η κατάρρευσή του σημειώθηκε αφού είχε ξεκινήσει η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία.

Το αν η θεραπεία συνδέεται με τον θάνατό του είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας και αναμένεται να απαντηθεί από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζουν και τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που φέρεται να έλαβαν οι αστυνομικοί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια.

Παράλληλα, εξετάζεται και το είδος της άδειας που είχε το συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχε άδεια για λειτουργία παθολογικού ιατρείου και όχι για χώρο όπου πραγματοποιούνται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες.

Ψάχνουν ανθρώπους που μίλησαν μαζί του

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί αναζητούν και άλλα πρόσωπα που είχαν συναντήσει ή επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την επίσκεψή του στο ιατρείο.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν ο τραγουδιστής είχε αναφέρει κάτι για την κατάσταση της υγείας του ή για το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο και την προηγούμενη ημέρα.

Την ημέρα της θεραπείας είχε προγραμματισμένο ραντεβού με φυσικοθεραπευτή, το οποίο φέρεται να ακύρωσε προκειμένου να μεταβεί στο Κολωνάκι.

Έρευνα σε βάθος στο ιατρείο

Πριν από τις συλλήψεις των δύο γιατρών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πολύωρη έρευνα στον χώρο.

Περισσότερα από δέκα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών συμμετείχαν στην επιχείρηση, ενώ συνέδραμαν και άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης στελέχη της ΑΑΔΕ, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων κλήθηκε και ο λογιστής του γιατρού.

Από το ιατρείο κατασχέθηκαν έγγραφα, ψηφιακό υλικό και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να βοηθήσουν την έρευνα. Μεταξύ αυτών ήταν και ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εξετάζονται μαρτυρίες σχετικά με την κατάσταση στην οποία μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη και τον χώρο στον οποίο λειτουργούσε το ιατρείο, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπήρχε εμφανής εξωτερική πινακίδα που να αναγράφει τη λειτουργία ιατρείου στο κτίριο της οδού Καρνεάδου.

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