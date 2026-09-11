Οι 3 ώρες που «καίνε» τους γιατρούς: Τι ψάχνει η Ασφάλεια για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Snapshot Οι γιατροί από το Κολωνάκι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση μετά από αντιφάσεις και στοιχεία που προέκυψαν από έρευνες στον χώρο τους.

Υπάρχει κενό τριών ωρών μεταξύ της δήλωσης της γιατρού για την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη και βίντεο που δείχνει την παρουσία του νωρίτερα στο ιατρείο.

Ο θάνατος του Μαζωνάκη συνέβη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, που πραγματοποιήθηκε με μηχανήματα χωρίς άδεια και εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Το ιατρείο είχε άδεια μόνο για παθολογικό ιατρείο και όχι για κλινική που διενεργεί τέτοιες σοβαρές ιατρικές παρεμβάσεις.

Η αστυνομία διερευνά τις επαφές του Μαζωνάκη πριν τον θάνατό του και συνεχίζει τις έρευνες με κατασχέσεις και ανακρίσεις, ενώ σήμερα πραγματοποιείται η νεκροψία-νεκροτομή. Snapshot powered by AI

Σε λίγες ώρες από τώρα το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Ενώ αρχικά είχαν κληθεί ως μάρτυρες και είχαν αφεθεί ελεύθεροι, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών στο ιατρείο τους μετά από 9 ώρες ερευνών και αυτοψίας στον χώρο οδήγησαν στο να τους περάσουν χειροπέδες.

Τα στοιχεία αυτά είναι οι αντιφάσεις της γιατρού που παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη και είχε αναλάβει να του κάνει και την θεραπεία. Είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο τους περίπου στις 4 το απόγευμα, όμως βίντεο που έχει στα χέρια της ασφάλεια δείχνει τον τραγουδιστή να μπαίνει στο χώρο λίγο μετά τη 1.

Υπάρχει ένα κενό 3 ωρών κι ένα κρίσιμο ερώτημα: Πότε ακριβώς πέθανε ο καλλιτέχνης αν κρατήσουμε ως δεδομένο ότι το ΕΚΑΒ κλήθηκε 16:23.

Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι προφανώς και όπως έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ο θάνατος του επήλθε αφότου είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση. Επομένως ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ενώ ήταν σε εξέλιξη η ιατρική πράξη.

Αν η ιατρική πράξη ευθύνεται για τον θάνατο ή όχι είναι κάτι στο οποίο θα απαντήσουν οι ιατροδικαστές όπως και στο τι ώρα άφησε την τελευταία του πνοή ο καλλιτέχνης στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Μεγάλη αξία για την ασφάλεια έχει και η ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που υπήρχαν στο χώρο ήταν χωρίς άδεια. Άλλωστε δεν θα μπορούσαν να έχουν άδεια διότι τέτοιες σοβαρές ιατρικές πράξεις γίνονται μόνο σε νοσοκομεία και συγκεκριμένα σε 4 δημόσια της Αττικής και μόνο από εξειδικευμένους γιατρούς. Αυτά ανέφερε στο κλιμάκιο της ασφάλειας που μετέβη στον Ευαγγελισμό και η διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής.

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι ότι υπήρχε άδεια για παθολογικό ιατρείο όχι για ολόκληρη κλινική που κάνει τέτοιες ιατρικές παρεμβάσεις.

Η ασφάλεια αναζητά τώρα τα πρόσωπα εκείνα που είχε συναντήσει ή μιλήσει νωρίτερα μαζί τους ο Γιώργος Μαζωνάκης ώστε να δουν αν τους είχε αναφέρει κάτι τόσο για τον ιατρείο του Κολωνακίου όσο και για την κατάσταση της υγείας του.

Πάντως αυτό που έχει γίνει γνωστό μέχρι τώρα είναι ότι ο καλλιτέχνης είχε επισκεφθεί το ιατρείο και την προηγούμενη μέρα. Την ημέρα της θεραπείας μάλιστα ο Γιώργος Μαζωνάκης ενώ είχε προγραμματίσει ραντεβού με φυσικό θεραπευτή το ακύρωσε για να πάει στο Κολωνάκι.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια.... σύμπτωση (;) που αφορά τη σύζυγό του γιατρού. Είχαν εντοπιστεί συνταγές της στο φαρμακείο "φάμπρικα ντόπινγκ" στο Χαλάνδρι που "ξήλωσε" το FBI πριν μερικούς μήνες.

Τι βρήκαν οι Αρχές στο ιατρείο του Κολωνακίου

Η έρευνα που προηγήθηκε πριν τη σύλληψη των γιατρών και δεν αποκλείεται να φέρει κι άλλες εξελίξεις κινήθηκε σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Περισσότερα από 10 στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών έκαναν έρευνα στο χώρο, συνέδραμαν και άνδρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών όπως και η ΑΑΔΕ, ενώ κλήθηκε και ο λογιστής του γιατρού.

Κατασχέθηκαν δεκάδες πειστήρια κυρίως ψηφιακά, έγγραφα αλλά και τα ρούχα του Μαζωνάκη καθώς αυτόπτες μάρτυρες είχαν αναφέρει ότι μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο χωρίς σφυγμό και χωρίς να φορά όλα του τα ρούχα.

Αυτό που προβληματίζει και προκαλεί εντύπωση είναι πως έξω από το κτήριο της οδού Καρνεάδου δεν υπάρχει κάποια πινακίδα που να αναγράφει ότι υπάρχει παθολογικό - έστω - ιατρείο ενώ στα κουδούνια είναι γραμμένα μόνο τα ονόματα του ζευγαριού σα να είναι ένοικοι της πολυκατοικίας. Χωρίς επιγραφή είναι και ο εξωτερικός χωρίς της πολυκατοικίας όπου εδρεύει η αντιπροσωπεία αυτών των μηχανημάτων. Θα πρέπει κανείς να ανέβει στον 1ο όροφο για να δει μια πινακίδα..

Σήμερα θεωρείται μια ιδιαιτέρως κρίσιμη μέρα για την υπόθεση καθώς από ώρα σε ώρα θα ξεκινήσει και η νεκροψία νεκροτομή παρουσία και του τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια, του κυρίου Μπουζιάνη.

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