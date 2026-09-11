Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση - Ενώπιον εισαγγελέα οι γιατροί

Snapshot Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, με σκοπό να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες της κλινικής Stem Cell συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα πρόκληση σε κίνδυνο, που επισύρει ποινή έως 10 χρόνια κάθειρξης.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης είχε ξεκινήσει πριν την κατάρρευση του τραγουδιστή, παρά τις αρχικές καταθέσεις των γιατρών.

Το ιατρείο δεν διέθετε άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς η άδεια κάλυπτε μόνο ιατρείο παθολόγου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί το ιατρείο για θεραπείες τα τελευταία επτά χρόνια και κατέρρευσε ενώ είχε ήδη τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, χωρίς να τον συνοδεύσει κάποιος στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θα διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση (νεκροψία - νεκροτομή) στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη. Η διαδικασία ήταν προγραμματισμένη για χθες, Πέμπτη, ωστόσο πήρε παράταση κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή προκειμένου να διοριστεί και να παρευρεθεί τεχνικός σύμβουλος.

Η νεκροψία-νεκροτομή, σε συνδυασμό με τις τοξικολογικές εξετάσεις, αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο οποίος κατέρρευσε μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι, ενώ είχε πάει για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Παράλληλα, σήμερα, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες του ιατρείου, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Ο εισαγγελέας αναμένεται να τους ασκήσει διώξεις, ενώ έχει σχηματιστεί από την αστυνομία φάκελος δικογραφίας για το αδίκημα της θανατηφόρας πρόκλησης σε κίνδυνο, το οποίο αποτελεί κακούργημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 10 χρόνια. Το ζευγάρι των γιατρών αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, ώστε να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψη των γιατρών της κλινικής Stem Cell

Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί και ιδιοκτήτες της κλινικής Stem Cell στην οποία κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έπειτα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη τόσο στο ιατρείο όσο και στην οικία τους.

Η σύλληψη συνδέεται με ευρήματα της έρευνας σχετικά με τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, η οποία φαίνεται ότι είχε ήδη ξεκινήσει τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει η γιατρός κατά την κατάθεσή της, ότι η διαδικασία δεν είχε ουσιαστικά ξεκινήσει.

Σύμφωνα με το MEGA, εξετάζεται παράλληλα το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Οι αστυνομικοί παρέμειναν για περίπου οκτώ ώρες στο ιατρείο, συλλέγοντας ψηφιακά και έγγραφα στοιχεία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα και στο σπίτι των δύο γιατρών.

Το κενό των τριών ωρών

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να ρίχνουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε στην κλινική Stem Cell και φέρεται να αποτέλεσαν βασικά στοιχεία για τη σύλληψη των δύο γιατρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, από το βιντεοληπτικό υλικό προέκυψε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο περίπου στη 1 το μεσημέρι και όχι στις 4, όπως φέρεται να είχαν αναφέρει οι δύο γιατροί στις καταθέσεις τους. Το τρίωρο κενό που προέκυψε τέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών και συνδυάστηκε με τα ευρήματα του Ιατρικού Συλλόγου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά, στοιχείο που, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, δείχνει ότι η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από την κατάρρευση.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η άδεια λειτουργίας του ιατρείου, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου αφορούσε ιατρείο παθολόγου, ενώ τα συγκεκριμένα μηχανήματα και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να μην καλύπτονταν από την άδεια. Ερωτήματα παραμένουν και για την απόφαση να ξεκινήσει η συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξανακάνει κάποιες θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία συνεργάτη του γιατρού του ιατρείου στο MEGA, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκεπτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο εδώ και χρόνια και την ημέρα του περιστατικού έφτασε σε κακή κατάσταση, σχεδόν υποβασταζόμενος.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ξανακάνει κάποιες, άλλες θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο, έρχεται τουλάχιστον επτά χρόνια. Όταν ήρθε στο ιατρείο το απόγευμα της Τετάρτης ήταν σχεδόν υποβασταζόμενος. Όταν του έβαλαν τον καθετήρα, μετά από κάποια λεπτά ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε «δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά» και έκλεισε τα μάτια του».

Τον έβγαλαν έξω... με καρέκλα

Όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέρρευσε, στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες, τον Γιώργο Μαζωνάκη κατέβασαν στο ΕΚΑΒ με καρέκλα, ενώ δεν τον συνόδευσε κανείς μέχρι το νοσοκομείο.

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