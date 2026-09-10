Γιώργος Μαζωνάκης: Στρέφεται κατά των δύο γιατρών η οικογένεια - Ζητά άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Snapshot Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη στρέφεται κατά των δύο γιατρών και ζητά πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και κατά παντός υπευθύνου.

Ζητείται άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να εξεταστούν οι κλήσεις και τα μηνύματα πριν το περιστατικό.

Η οικογένεια επιδιώκει να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σχετικά με την αιφνίδια απώλεια του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Μέτωπο κατά των δύο συλληφθέντων γιατρών αλλά και παντός υπευθύνου ανοίγει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, απαιτώντας να χυθεί άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αιφνίδιο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του ζευγαριού των γιατρών που λειτουργούσαν την κλινική, με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Ο επί χρόνια νομικός εκπρόσωπος του ερμηνευτή, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον και την εκπροσώπηση των οικείων του, δήλωσε ήδη παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον των δύο ιατρών, αλλά και κατά παντός άλλου προσώπου που ενδέχεται να φέρει ποινική ευθύνη. Η νομική υποστήριξη της οικογένειας διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αφεθεί κανένα ερώτημα αναπάντητο.

Την ίδια ώρα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο συνήγορος προανήγγειλε μια σειρά από στοχευμένες δικονομικές ενέργειες. Κεντρικό σημείο αυτών των πρωτοβουλιών αποτελεί το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, προκειμένου να χαρτογραφηθούν όλες οι κλήσεις και τα μηνύματα που προηγήθηκαν του μοιραίου περιστατικού και να εξακριβωθούν τα πραγματικά αίτια της τραγωδίας.

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