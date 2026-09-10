Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα έρευνα της Αστυνομίας με την παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς νέα έρευνα της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, στη Βούλα, παρουσία εισαγγελέα, το απόγευμα της Πέμπτης (10/09).

Λίγο μετά τις 18:00, μετέβη στο σημείο ένας κλειδαράς και άνοιξε τις δύο εισόδους του κτηρίου με εντολή εισαγγελέα. Αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας επισκέφτηκαν ξανά το σπίτι, προχωρώντας σε εξονυχιστικούς ελέγχους στον πρώτο, τον δεύτερο όροφο αλλά και το γκαράζ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Το βράδυ της Πέμπτης, μία από τις δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη πήγε στο σπίτι, στη Βούλα και συνομίλησε με τους αστυνομικούς πριν αποχωρήσει, βάσει του ρεπορτάζ.

Νωρίτερα, γνωστοποιήκε ότι συνελήφθησαν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η γυναίκα του, Ιωάννα Γάκα, οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου Stem Cell όπου υπέστη ανακοπή καρδιάς ο διάσημος ερμηνευτής και εξέπνευσε, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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