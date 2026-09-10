Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκτροταφείο Νίκαιας το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς και η οικογένειά του επιθυμεί η κηδεία να γίνει στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια.

Η τελική ημερομηνία και ο τόπος της κηδείας θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, καταδίκασε τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης που εφαρμόστηκε στον Μαζωνάκη χωρίς πλήρη ιατρικό έλεγχο και απινιδωτή στο ιατρείο.

Η γιατρός που τον εξέτασε, Ιωάννα Γάκα, δεν διαθέτει επίσημη ιατρική ειδικότητα και φέρεται να έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς τα απαραίτητα διαγνωστικά βήματα.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος που δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται σε ασθενή χωρίς πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και ιστορικό. Snapshot powered by AI

Βαθιά θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την χώρα η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, το απόγευμα της Τετάρτης (9/9), έπειτα από ανακοπή που υπέστη.

Μιλώντας στο Mega, ο δικηγόρος του εκλιπόντος τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης αποκάλυψε ότι επιθυμία της οικογένειας είναι να τελεστεί η κηδεία στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια, γενέτειρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Το πότε θα γίνει είναι άγνωστο ακόμη, αφού αναμένεται να ολοκληρωθεί πρώτα η νεκροψία νεκροτομή», ανέφερε ο δικηγόρος του τραγουδιστή. «Επιθυμία της οικογένειας είναι να ταφεί στη γενέτειρά του, τη Νίκαια», πρόσθεσε.

Οι λεπτομέρειες για τον τόπο και την ακριβή ώρα της κηδείας αναμένεται να γίνουν γνωστές επισήμως τις επόμενες ώρες, ενώ η οικογένεια προετοιμάζεται για το τελευταίο αντίο.

Γιώργος Μαζωνάκης – Παγώνη για Γάκα: «Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ολιστική γιατρός»

«Κόλαφος» ήταν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, για τους υπεύθυνους της κλινικής που είχε επισκεφτεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν «αφήσει» την τελευταία του πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο «Ελπίς», το απόγευμα της Τετάρτης (09/09).

«Τι δουλειά είχε να κάνει πλασμαφαίρεση σε έναν άνθρωπο που δεν αισθανόταν καλά; Χωρίς να έχει ιστορικό ασθενούς. Δεν υπάρχει απινιδωτής στο ιατρείο, μας το είπαν από την επιτροπή και δεν μπορώ να το πιστέψω. Η διαδικασία μπορεί να έχει επιπλοκές», ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Παγώνη, μιλώντας σήμερα στο MEGA.

«Δεν είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στο γραφείο. Ουσιαστικά, έχουμε περιστατικό ενός ανθρώπου που όταν πήγε εκεί, με τη μαρτυρία και της συναδέλφου, ότι δεν αισθανόταν πολύ καλά», προσέθεσε, ενώ, για την Ιωάννα Γάκα τόνισε ότι «δεν είναι γενική γιατρός, είναι χωρίς ειδικότητα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Μία γιατρός η οποία παραλαμβάνει ασθενή που τής λέει ότι δεν είναι καλά, που πρέπει να κάνει τουλάχιστον τα τυπικά στην αρχή (ένα καρδιογράφημα, να τον ακούσει, να τον δει) και όχι κατευθείαν να κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς εργαστηριακό έλεγχο.

Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή και εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο, που γίνεται για να απομακρυνθούν οι τοξικές ουσίες από το πλάσμα σε συγκεκριμένα νοσήματα: Αιματολογικά, ρευματικά, νεφρολογικά, αυτοάνοσα. Τι δουλειά είχε να κάνει αυτήν τη διαδικασία σε έναν άνθρωπο που δεν αισθανόταν καλά; Ως γιατρός, έπρεπε να τον δει τυπικά και μετά να τον μεταφέρει με το ΕΚΑΒ στο εφημερεύουν νοσοκομείο ώστε να λάβει τις πρώτες βοήθειες».

«Πώς κάνεις διάγνωση όταν δεν έχεις κάνει εργαστηριακό έλεγχο και δεν έχεις πλήρες ιατρικό ιστορικό; Αν ισχύει ότι δεν έχουν απινιδωτή, όλα εξηγούνται. Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ότι έχει κάνει ολιστική ιατρική και μας δείχνει κάποιες εξειδικεύσεις, κινέζικα για εμάς διότι δεν υπάρχουν. Στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου όφειλε να καταθέσει τα χαρτιά και τις εξειδικεύσεις της, δεν υπάρχουν. Άρα, είναι χωρίς ειδικότητα», τόνισε ακόμη η κυρία Παγώνη.

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