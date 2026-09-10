Γιώργος Μαζωνάκης – Παγώνη για Γάκα: «Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ολιστική γιατρός»

«Κόλαφος» ήταν η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, για τους υπεύθυνους της κλινικής που είχε επισκεφτεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν «αφήσει» την τελευταία του πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο «Ελπίς», το απόγευμα της Τετάρτης (09/09).

«Τι δουλειά είχε να κάνει πλασμαφαίρεση σε έναν άνθρωπο που δεν αισθανόταν καλά; Χωρίς να έχει ιστορικό ασθενούς. Δεν υπάρχει απινιδωτής στο ιατρείο, μας το είπαν από την επιτροπή και δεν μπορώ να το πιστέψω. Η διαδικασία μπορεί να έχει επιπλοκές», ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Παγώνη, μιλώντας σήμερα στο MEGA.

«Δεν είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στο γραφείο. Ουσιαστικά, έχουμε περιστατικό ενός ανθρώπου που όταν πήγε εκεί, με τη μαρτυρία και της συναδέλφου, ότι δεν αισθανόταν πολύ καλά», προσέθεσε, ενώ, για την Ιωάννα Γάκα τόνισε ότι «δεν είναι γενική γιατρός, είναι χωρίς ειδικότητα. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Μία γιατρός η οποία παραλαμβάνει ασθενή που τής λέει ότι δεν είναι καλά, που πρέπει να κάνει τουλάχιστον τα τυπικά στην αρχή (ένα καρδιογράφημα, να τον ακούσει, να τον δει) και όχι κατευθείαν να κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς εργαστηριακό έλεγχο.

Πρόκειται για μία πολύ σοβαρή και εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο, που γίνεται για να απομακρυνθούν οι τοξικές ουσίες από το πλάσμα σε συγκεκριμένα νοσήματα: Αιματολογικά, ρευματικά, νεφρολογικά, αυτοάνοσα. Τι δουλειά είχε να κάνει αυτήν τη διαδικασία σε έναν άνθρωπο που δεν αισθανόταν καλά; Ως γιατρός, έπρεπε να τον δει τυπικά και μετά να τον μεταφέρει με το ΕΚΑΒ στο εφημερεύουν νοσοκομείο ώστε να λάβει τις πρώτες βοήθειες».

«Πώς κάνεις διάγνωση όταν δεν έχεις κάνει εργαστηριακό έλεγχο και δεν έχεις πλήρες ιατρικό ιστορικό; Αν ισχύει ότι δεν έχουν απινιδωτή, όλα εξηγούνται. Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ότι έχει κάνει ολιστική ιατρική και μας δείχνει κάποιες εξειδικεύσεις, κινέζικα για εμάς διότι δεν υπάρχουν. Στον Ιατρικό Σύλλογο, όπου όφειλε να καταθέσει τα χαρτιά και τις εξειδικεύσεις της, δεν υπάρχουν. Άρα, είναι χωρίς ειδικότητα», τόνισε ακόμη η κυρία Παγώνη.

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