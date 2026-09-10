Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγουδά «Σαν τρελό φορτηγό» το 1990 -Το σπάνιο βίντεο από τα μαθητικά του χρόνια

Snapshot Ο συμμαθητής του Γιώργου Μαζωνάκη, Απόστολος Καζακίδης, δημοσίευσε ένα σπάνιο βίντεο του τραγουδιστή από το 1990.

Στο βίντεο, ο νεαρός Μαζωνάκης τραγουδά το «Σαν τρελό φορτηγό» στα μαθητικά του χρόνια.

Το στιγμιότυπο δείχνει τα πρώτα βήματα του καλλιτέχνη πριν γίνει ευρέως γνωστός.

Η δημοσίευση του βίντεο αποτελεί μια ανάμνηση από τη νεότητα και την προσωπική διαδρομή του Μαζωνάκη.

Το βίντεο ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα μαθητικά χρόνια του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθε ξανά στο φως, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο συμμαθητής του, Απόστολος Καζακίδης, δημοσίευσε ένα βίντεο από το 1990, στο οποίο ο νεαρός τότε Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά το «Σαν τρελό φορτηγό», χαρίζοντας μια εικόνα από μια εποχή πολύ πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη στα πρώτα του βήματα, όταν το τραγούδι ήταν ήδη μέρος της ζωής του, και σήμερα αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς αποτελεί ένα μικρό κομμάτι από την προσωπική διαδρομή του καλλιτέχνη.

Ο Απόστολος Καζακίδης, που υπήρξε συμμαθητής του, επέλεξε να μοιραστεί το βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους, κρατώντας ζωντανή μια ανάμνηση από τα χρόνια της νιότης του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Γιατί εμείς, οι συμμαθητές σου, Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι θα σε θυμόμαστε… Video απο την εκδήλωση για την πενταήμερη εκδρομή του Λυκείου μας !!! 1990», έγραψε χαρακτηριστικά.

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