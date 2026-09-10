Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια...» - Η συγκινητική ανάρτηση

Snapshot Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε σε ηλικία 54 ετών.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο μουσικό talent show «The Voice».

Η συνεργασία τους στο «The Voice» είχε αφήσει αξέχαστες στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό.

Ο Σάκης Ρουβάς εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του με τη φράση «Δεν υπάρχουν λόγια… καλό ταξίδι φίλε μου». Snapshot powered by AI

Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

«Δεν υπάρχουν λόγια… καλό ταξίδι φίλε μου», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στη φωτογραφία που δημοσίευσε στα social media.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συνεργαστεί στο «The Voice», όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί στην κριτική επιτροπή του μουσικού talent show, ενώ ο Σάκης Ρουβάς είχε επίσης συμμετάσχει ως coach. Η συνεργασία τους είχε αφήσει ξεχωριστές στιγμές στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Με αυτό το λιτό αλλά ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, ο Σάκης Ρουβάς είπε το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

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