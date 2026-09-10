Άντζελα Γκερέκου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά»

Snapshot Η Άντζελα Γκερέκου αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνά, αναφέροντας την ευαίσθητη και μεγάλη ψυχή του.

Τόνισε ότι ο Μαζωνάκης κουράστηκε και πάλεψε, αλλά δεν έχασε την ανθρωπιά του.

Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση θαυμασμού και αγάπης του Μαζωνάκη με τον Τόλη Βοσκόπουλο, που ανταποκρίθηκε με αγάπη.

Εκφράζει την ελπίδα ότι οι δύο καλλιτέχνες θα συναντηθούν ξανά «ψηλά» και εύχεται στον Μαζωνάκη να βρει ηρεμία. Snapshot powered by AI

Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτησε η Άντζελα Γκερέκου με μια συγκινητική ανάρτηση, αναφερόμενη στην ευαίσθητη πλευρά του τραγουδιστή και στην ιδιαίτερη αγάπη που έτρεφε για τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Η Άντζελα Γκερέκου, με αφορμή μια κοινή φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Τόλη Βοσκόπουλο, μίλησε για τον άνθρωπο πίσω από τη φωνή και τη δημόσια εικόνα, τονίζοντας πως είχε «μια ψυχή μεγάλη και ευαίσθητη».

https://www.instagram.com/p/DdFHpo0CAmO/

«Καλό ταξίδι, Γιώργο…

Υπήρξαν πάρα πολλοί που σε αγάπησαν για τη φωνή σου και την καλλιτεχνική σου διαδρομή. Κι υπήρξαν άνθρωποι που είδαν τον άνθρωπο πίσω από τη φωνή και την εικόνα.

Ο Γιώργος είχε μια ψυχή μεγάλη και ευαίσθητη. Μια ψυχή που κουράστηκε, πληγώθηκε, πάλεψε… αλλά δεν έχασε την ανθρωπιά της», έγραψε.

Η Άντζελα Γκερέκου αναφέρθηκε στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Τόλη Βοσκόπουλο, σημειώνοντας πως ο τραγουδιστής τον θαύμαζε και τον αγαπούσε βαθιά, ενώ και ο ίδιος ο Βοσκόπουλος τού έδειχνε την αγάπη του.

«Θυμάμαι πόσο βαθιά θαύμαζε και αγαπούσε τον Τόλη. Και ο Τόλης τον ξεχώριζε και του έδειχνε την αγάπη του.

Σήμερα, κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία, θέλω να πιστεύω πως κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Να βρεις εκεί την ηρεμία που ίσως τόσο σου έλειψε εδώ.

Να μην υπάρχουν ανοιχτές πληγές. Μόνο, Μουσική, Αγάπη και Φως!!!!»

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