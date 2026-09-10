Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο της Μαρίνας Βερνίκου «Θα σε θυμόμαστε όλοι μας»

Η συγκινητική ανάμνηση από μια φωτογραφία όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης κράτησε στην αγκαλιά του την λίγων ημερών τότε, κόρη της Μαρίνας Βερνίκου, Ντεμήλια

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο της Μαρίνας Βερνίκου «Θα σε θυμόμαστε όλοι μας»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρίνα Βερνίκου μοιράστηκε μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από 20 χρόνια, όπου κρατούσε στην αγκαλιά του τη νεογέννητη Ντεμήλια.
  • Ο Μαζωνάκης είχε εκφράσει τότε τον προβληματισμό ότι η Ντεμήλια ίσως να μην θυμάται ποιος είναι στο μέλλον.
  • Η Ντεμήλια γνωρίζει ποιος ήταν και θα τον θυμάται πάντα, όπως και όλοι όσοι τον αγάπησαν.
  • Η Μαρίνα τόνισε τη σημασία της φωνής και των τραγουδιών του Μαζωνάκη, που έγιναν κομμάτι της ζωής μιας γενιάς.
  • Η ανάρτηση κλείνει με μια ευχή για καλό ταξίδι, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Snapshot powered by AI

Μια συγκινητική προσωπική ανάμνηση από τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Μαρίνα Βερνίκου, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή.

Με αφορμή μια φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από περίπου 20 χρόνια, η Μαρίνα Βερνίκου θυμήθηκε τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κρατήσει στην αγκαλιά του τη λίγων ημερών τότε Ντεμήλια και της είχε πει μια φράση που, όπως φαίνεται, έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη της.

«Γιώργο μου, πριν από είκοσι χρόνια, όταν βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία, η Ντεμήλια ήταν μόλις λίγων ημερών. Την κρατούσες στην αγκαλιά σου, την κοίταξες και μου είπες: “Αυτή θα μεγαλώσει και δεν θα ξέρει ποιος είμαι”», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Η Ντεμήλια όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα. Όπως θα σε θυμόμαστε όλοι μας», συνέχισε, μιλώντας για τις στιγμές, τις ιστορίες, τα γέλια και την αγάπη που άφησε πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Μαρίνα Βερνίκου αναφέρθηκε στη φωνή και τα τραγούδια του, που όπως σημείωσε έγιναν κομμάτι της ζωής μιας ολόκληρης γενιάς.

«Τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Που ερωτευτήκαμε, πονέσαμε, γελάσαμε και ξενυχτήσαμε μαζί τους. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου».

https://www.instagram.com/p/DdE1F0aol3O/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια...» - Η συγκινητική ανάρτηση

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Μουδιασμένη η γειτονιά του στη Βούλα - Αναμένεται εισαγγελέας για να σφραγιστεί και να ελεγχθεί το σπίτι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κάρπαθος: Συλλήψεις για απάτη σε βάρος ανηλίκου - Τον έπεισαν να τους παραδώσει χρήματα και τιμαλφή

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε 15,54 εκατ. ευρώ για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους της Αττικής»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε πραγματικά να χάσετε 9 κιλά σε 1 μήνα; Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα σας

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η METLEN υπέγραψε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 21χρονος έκρυβε φιξάκια κοκαΐνης στο κλειδί του μηχανής

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

12:21ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης για όλους τους εργαζόμενους γονείς

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός βουλευτής: «Η Μέση Ανατολή είναι στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου»

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

12:18LIFESTYLE

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε το Du Hast και πόζαρε με τον Till Lindemann των Rammstein

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Συνελήφθη 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας για τον τραυματισμό μίας μητέρας και των ανήλικων

12:11LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μοιράζεται η πίτα στην πρωινή ζώνη - Σταθεροί οι νικητές

12:07WHAT THE FACT

Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα

12:07LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Ακύρωσε τη συναυλία του στη Λάρισα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο»

12:04LIFESTYLE

Άντζελα Γκερέκου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

11:56ΥΓΕΙΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το ζευγάρι των γιατρών, η συμμετοχή σε συνέδρια και οι «θεραπείες»

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

11:16LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Πέγκυ Ζήνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί, τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα, λέει ο Πατούλης – Απολύτως νόμιμο, είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Βουβός πόνος στην τελευταία πτήση του Γιάννη Μπλέσια – Με συγκλονιστικό χειροκρότημα η Ηλεία αποχαιρέτησε τον πιλότο της

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ