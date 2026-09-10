Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο της Μαρίνας Βερνίκου «Θα σε θυμόμαστε όλοι μας»

Snapshot Η Μαρίνα Βερνίκου μοιράστηκε μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από 20 χρόνια, όπου κρατούσε στην αγκαλιά του τη νεογέννητη Ντεμήλια.

Ο Μαζωνάκης είχε εκφράσει τότε τον προβληματισμό ότι η Ντεμήλια ίσως να μην θυμάται ποιος είναι στο μέλλον.

Η Ντεμήλια γνωρίζει ποιος ήταν και θα τον θυμάται πάντα, όπως και όλοι όσοι τον αγάπησαν.

Η Μαρίνα τόνισε τη σημασία της φωνής και των τραγουδιών του Μαζωνάκη, που έγιναν κομμάτι της ζωής μιας γενιάς.

Η ανάρτηση κλείνει με μια ευχή για καλό ταξίδι, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Μια συγκινητική προσωπική ανάμνηση από τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε η Μαρίνα Βερνίκου, αποχαιρετώντας τον αγαπημένο τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή.

Με αφορμή μια φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν από περίπου 20 χρόνια, η Μαρίνα Βερνίκου θυμήθηκε τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κρατήσει στην αγκαλιά του τη λίγων ημερών τότε Ντεμήλια και της είχε πει μια φράση που, όπως φαίνεται, έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη της.

«Γιώργο μου, πριν από είκοσι χρόνια, όταν βγάλαμε αυτή τη φωτογραφία, η Ντεμήλια ήταν μόλις λίγων ημερών. Την κρατούσες στην αγκαλιά σου, την κοίταξες και μου είπες: “Αυτή θα μεγαλώσει και δεν θα ξέρει ποιος είμαι”», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Η Ντεμήλια όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα. Όπως θα σε θυμόμαστε όλοι μας», συνέχισε, μιλώντας για τις στιγμές, τις ιστορίες, τα γέλια και την αγάπη που άφησε πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Μαρίνα Βερνίκου αναφέρθηκε στη φωνή και τα τραγούδια του, που όπως σημείωσε έγιναν κομμάτι της ζωής μιας ολόκληρης γενιάς.

«Τα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Που ερωτευτήκαμε, πονέσαμε, γελάσαμε και ξενυχτήσαμε μαζί τους. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου».

https://www.instagram.com/p/DdE1F0aol3O/

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