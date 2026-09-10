Γιώργος Μαζωνάκης: Μουδιασμένη η γειτονιά του στη Βούλα - Αναμένεται εισαγγελέας

Snapshot Η γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα βρίσκεται σε κατάσταση σιωπής μετά τον θάνατό του.

Το σπίτι του τραγουδιστή είναι κλειστό και υπάρχει αστυνομική παρουσία.

Αναμένεται η άφιξη εισαγγελέα για το σφράγισμα και τον έλεγχο της οικίας.

Οι γείτονες εκφράζουν σοκ και θλίψη, αφήνοντας λουλούδια έξω από το σπίτι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών από καρδιακή προσβολή. Snapshot powered by AI

Βουβαμάρα επικρατεί στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, εκεί που βρίσκεται το σπίτι του τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 54ετών προδομένος από την καρδιά του.

Το σπίτι είναι κλειστό και υπάρχει περιπολικό, καθώς αναμένεται από ώρα σε ώρα να μεταβεί εκεί εισαγγελέας για να προχωρήσουν οι Αρχές στο σφράγισμα της οικείας έτσι ώστε να ελεγχθεί από τις Αρχές.

Οι γείτονές του είναι «παγωμένοι» από τον αδόκητο χαμό του και κανείς δεν έχει διάθεση για κουβέντα. Έξω από το σπίτι του τραγουδιστή, κάποιοι έχουν αφήσει λίγα λουλούδια. Ανάμεσα σ' αυτά και μια ανθοδέσμη που έχει κι ένα λιτό μήνυμα. «Καλό ταξίδι Γιώργο. Η γειτόνισσα»...

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