Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

Τηλεφωνικά στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Μουρατίδης, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών.

Ο γνωστός μάνατζερ και ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης ήταν ένας από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πλευρό του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και συνέβαλαν στην είσοδό του στη δισκογραφία.

«Πάλι θα κατηγορηθώ ότι δεν ξέρω κι εγώ τι. Και δεν θέλω. Και ειδικά τώρα που, τώρα που δεν είναι στη ζωή, δεν θέλω. Να σας κάνω μια ερώτηση που πάλι θα με κατηγορήσουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών τα τελευταία 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι; Ωραία, να το ψάξουμε λοιπόν» τόνισε ο γνωστός μάνατζερ.

«Ο Γιώργος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το αίμα του είναι γεμάτο τοξίνες και πήγε να την αφαιρέσει και πήγε σε λάθος ιατρείο. Αυτό ας πούμε για να καταλάβετε ότι τη δεκαετία του ’70 το κάνανε οι Rolling Stones, αλλά σε κάτι κλινικές στην Ελβετία, ας πούμε. Όχι σε πολυκατοικίες εδώ πέρα, σε αυτή. Επειδή εγώ έχω επαφή με στιχουργούς, με συνθέτες, ακόμα και με ανθρώπους που και προχθές το βράδυ ήταν μαζί με το Γιώργο. Μαθαίνω τα πάντα. Ήξερα λοιπόν ότι ο Γιώργος, ο άνθρωπος ο οποίος, το παιδί που ανακάλυψα στα 20 του και τον έκανα σούπερ σταρ, δεν ήταν καλά. Τον τελευταίο χρόνο του τύχανε όλα αυτά και με την "προδοσία" της οικογένειάς του και όλα αυτά που του κάνανε, τον αποτέλειωσε όλο αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα πρώτη φορά το ακούω ότι συνέβη. Δεν το ήξερα καν, αλλά ότι κυκλοφορούν σκληρά ναρκωτικά στη νύχτα το ξέρουν οι πάντες. Μην κάνετε κι εσείς ότι πέφτετε απ’ τα σύννεφα, θα τρελαθώ» συμπλήρωσε ο Νίκος Μουρατίδης.

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