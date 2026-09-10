Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε το Du Hast και πόζαρε με τον Till Lindemann των Rammstein

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το Du Hast των Rammstein σε promo video για τη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ τον Μάιο του 2024.

Στο βίντεο, ο Μαζωνάκης καλεί φροντιστήριο για να μάθει γερμανικά, προετοιμαζόμενος για τη συναυλία.

Ο τραγουδιστής πόζαρε μαζί με τον Till Lindemann, τον frontman των Rammstein, στο ΟΑΚΑ.

Ο Μαζωνάκης δεν ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Du Hast κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Snapshot powered by AI

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχανε ευκαιρία να τρολάρει και να δείξει πόσο ανοιχτόμυαλος κι ακομπλεξάριστος ήταν. Μια στιγμή απ' αυτές ήταν και πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν τραγουδούσε το Du Hast των Rammstein και πόζαρε με τον frontman του γερμανικού συγκροτήματος, Till Lindemann.

Η διοργανώτρια της συναυλίας, η High Priority Promotions είχε δημοσιεύσει το promo video της συναυλίας που έδωσε η εκρηκτική μπάντα στο ΟΑΚΑ την 30ή Μαΐου του 2024, και σ' αυτό πρωταγωνιστούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης!

Στο βίντεο, ο Έλληνας τραγουδιστής καλεί τηλεφωνικά σ' ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να ρωτήσει αν μπορεί να κάνει ταχύρρυθμα μαθήματα γερμανικών, έτσι ώστε να προετοιμαστεί καταλλήλως για τη συναυλία.

Το βίντεο κλείνει με τον Μαζωνάκη να τραγουδά μπροστά στον καθρέφτη του, το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της μπάντας, το Du Hast!

Αργότερα, ο Μαζωνάκης βρέθηκε και στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία της γερμανικής μπάντας, ποζάροντας μαζί με τον frontman των Rammstein Till Lindemann, με τον οποίο μοιάζουν φυσιογνωμικά. Δυστυχώς, ο Μαζωνάκης έμεινε μόνο στο promo και δεν ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ για να ερμηνεύσει το Du Hast, κάτι που αν είχε γίνει θα... ισοπεδωνόταν το ΟΑΚΑ!

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