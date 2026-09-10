Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Snapshot Στις 14 Φεβρουαρίου 2023, ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις κρατούμενες.

Ο τραγουδιστής εξέφρασε τη συγκίνησή του και δήλωσε ότι γίνεται «η φωνή μέσα από τα κάγκελα».

Οι κρατούμενες τον υποδέχθηκαν θερμά με πανό και μηνύματα αγάπης, ενώ του πρόσφεραν γλυκό ως ένδειξη χαράς.

Ο Μαζωνάκης έστειλε μήνυμα πίστης, ελπίδας και ευχόταν ελευθερία στις γυναίκες που βρίσκονταν στη φυλακή.

Η επίσκεψη αυτή αποκτά μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα μετά τον θάνατό του, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη πλευρά του καλλιτέχνη. Snapshot powered by AI

Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται ξανά στο φως, μέσα από την εμφάνισή του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί τότε κοντά στις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή μουσική ημέρα. Ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, στα οποία τραγουδούσε πολλά από τα γνωστά τραγούδια του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις φυλακές για τη φιλοξενία, ενώ έστειλε στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. «Εύχομαι ελευθερία και πίστη στον Θεό», είχε αναφέρει, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και αισιοδοξία.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κρατούμενες ήταν ιδιαίτερα θερμή. Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν γράψει σε πανό ήταν το «Μαζώ, για εσένα ζω», ενώ ένα ακόμη έγραφε «Μαζώ-χτείτε» και «Γιώργο, σε ευχαριστούμε».

Η επίσκεψή του, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει και γλυκό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια κίνηση που έδειχνε τη χαρά τους για την παρουσία του.

Ο ίδιος είχε κρατήσει εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερη στιγμή, μοιραζόμενος αργότερα βίντεο από την εμφάνισή του και όσα έζησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μια παρουσία που σήμερα, μετά τον θάνατό του, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις μεγάλες πίστες, να τραγουδά για ανθρώπους που ήθελαν, έστω για λίγες ώρες, να νιώσουν ελεύθεροι.

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