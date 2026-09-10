Γιώργος Μαζωνάκης: Διορίζει τεχνικό σύμβουλο η οικογένειά του - Αύριο η νεκροτομή

Τεχνικό σύμβουλο που θα διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, διορίζει η οικογένεια του τραγουδιστή, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Πέμπτης.

Αύριο Παρασκευή αναμένονται τα αποτελέσμα της νεκροτομής, που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις γύρω από τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ενώ βρισκόταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι και υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, όπως κατέθεσε η ιατρός Ιωάννα Γάκα που διενεργούσε την ιατρική πράξη. Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις δεν διενεργούνται σε απλά ιατρεία, ενώ δεν είχε δοθεί άδεια για πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Δύο ειδικά κλιμάκια του ελληνικού FBI ερευνούν την υπόθεση.

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