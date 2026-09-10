Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα διενεργούσε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη όταν ο τραγουδιστής κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης.

Η πλασμαφαίρεση έγινε με εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα και υπό αδειοδότηση από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Η Ιωάννα Γάκα δηλώνει ότι έχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (Μοριακή Βιολογία και Κβαντική Ιατρική) και εκπονεί διδακτορική διατριβή στη νόσο Lyme.

Η ιατρός παρουσιάζεται ως ολιστική ιατρός με έμφαση σε εναλλακτικές θεραπείες και εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι από το 2005.

Στο ιατρείο της εφαρμόζονται διάφορες ολιστικές μέθοδοι, όπως κβαντική βιοανάδραση, οζονοθεραπεία και αποτοξίνωση INUSpheresis, με στόχο την εξατομικευμένη θεραπεία και πρόληψη. Snapshot powered by AI

Η ιατρός Ιωάννα Γάκα ήταν εκείνη που διενεργούσε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν άφησε την τελευταία του πνοή, το απόγευμα της Τετάρτης.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μία ιατρική πράξη που γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων και υπό συγκεκριμένη αδειοδότηση από τον Ιατρικό Σύλλογο, από αρμόδιους ιατρούς. Η κ. Γάκα στην κατάθεσή της παραδέχθηκε πως διενεργούσε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη όταν πέθανε ενώ υποστήριξε πως ο τραγουδιστής ήταν σε υπερδιέγερση όταν πήγε στο ιατρείο και πως ο ίδιος της εξήγησε τον λόγο.

Η Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της στο Κολωνάκι το πρωί της Πέμπτης, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη INTIME NEWS

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στην Ασφάλεια η Ιωάννα Γάκα το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε εκεί ενόψει της συναυλίας του, καθώς δεν αισθανόταν έτοιμος για την εμφάνιση αυτή. Φέρεται να υποστήριξε πως του έκανε έναν έλεγχο ηλεκτροφυσιολογικό με μηχανήματα διαπίστωσε μια επιβάρυνση του οργανισμού του και εκείνη φέρεται να του πρότεινε να κάνει αυτή τη διαδικασία θεραπείας καθαρισμού του αίματος, την πλασμαφαίρεση.

Η Ιωάννα Γάκη εμφανίζεται στον «Χρυσό Οδηγό» ως «Ολιστική ιατρός», με ετικέτα «εναλλακτικές θεραπείες».

Παρουσιάζεται επίσης ως η Ιατρική Διευθύντρια του INUSpheresis Athens.

Σε βιογραφικό της σημείωμα, που δημοσιεύθηκε το 2023 εν όψει συμμετοχής της σε συνέδριο, γράφει πως ήταν «όνειρο ζωής» οι σπουδές στην Ιατρική. Μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, γράφει: «Στη συνέχεια ακολούθησα την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, ο οποίος εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή, στο ίδιο πεδίο. Συνέχισα τις σπουδές μου στη Φυσική Ιατρική (Βοτανολογία, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος, Νευροθεραπεία, Σαμανική Ιατρική). Απέκτησα δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, στις ΗΠΑ, και εκπόνησα δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη), με αντικείμενο τη νόσο του Lyme».

Η Ιωάννα Γάκα σε φωτογραφία της που έχει δημοσιευθεί στα social media

Βάσει του ίδιου βιογραφικού σημειώματος, η Ιωάννα Γάκα δηλώνει πως εργάζεται στο ιδιωτικό της ιατρείο στο Κολωνάκι από το 2005, εδώ και 21 χρόνια, «με επίκεντρο την πρόληψη, τη θεραπεία και την εξισορρόπηση της ανθρώπινης υγείας».

Στη συνέχεια γράφει: «Η εργασία μου στοχεύει στην εξισορρόπηση και την ενδυνάμωση του ασθενούς, τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά, σε όλα τα επίπεδα (ενεργειακό, σωματικό, νοητικό, ψυχολογικό). Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πιο σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία».

Ακολούθως αναφέρει τις μεθόδους αυτές ως εξής: «κβαντική βιοανάδραση, εντοπισμός τοξικότητας, οζονοθεραπεία, υδροθεραπεία παχέος εντέρου, μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, προσδιορισμός θεραπευτικών αιθέριων ελαίων, επιγενετικό τεστ τρίχας, ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες, αποτοξίνωση INUSpheresis, θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών, θεραπεία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα».

Τέλος, σημειώνει πως «όλες οι θεραπείες ακολουθούν την εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων βασισμένων σε επιστημονικά τεκμήρια και εξατομικεύονται ανάλογα με τις περιστάσεις».

Σε ιστοσελίδα που φαίνεται πως διαφημίζει τις υπηρεσίες της στο ιατρείο στο Κολωνάκι, γράφει: «Στο INUSpheresis Athens, η ομάδα μας σας συνοδεύει στον δρόμο προς την καλύτερη υγεία, παρέχοντας προσωπική, εξειδικευμένη φροντίδα, ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και τεχνολογίες αιχμής. Οικογένειες από διάφορες χώρες εμπιστεύονται την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, επομένως μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι βρίσκεστε σε καλά χέρια.

Οι άνθρωποι αποτελούν μια ψυχο-συναισθηματική-νοητική-σωματική ολότητα. Τις περισσότερες φορές, η διαδικασία της θεραπείας απαιτεί να εμβαθύνουμε στα αθέατα μέρη του εαυτού μας. Ένας γιατρός-θεραπευτής θα πρέπει να έχει την ικανότητα και την πρόθεση να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από αυτό που έχει ήδη εκδηλωθεί στο σώμα, τη βαθύτερη αιτία.

Αυτό είναι που αποκαλούμε ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία καταγράφουμε, ιεραρχούμε και αποκαθιστούμε ό,τι μας έκανε να χάσουμε την υγεία μας και τη δύναμη να ζούμε ολοκληρωμένα. Η βάση κάθε θεραπείας που προσφέρουμε είναι η αποτοξίνωση του σώματος, του πνεύματος και του συναισθήματος και η αναδόμησή τους. Υπάρχει τεράστια δύναμη μέσα μας. Είμαστε εδώ για να την ανακτήσουμε και να την εκφράσουμε. Για να ανακαλύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε σε όλα τα επίπεδα».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

Στην κατάθεσή της στην Ασφάλεια το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο ιατρείο και εξομολογήθηκε πως δεν νιώθει καλά ενώ πάντα σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης «μπέρδευε τα λόγια του» και ήταν «πάρα πολύ κουρασμένος».

Σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε εκεί ενόψει της συναυλίας του στις 20 του μήνα καθώς δεν αισθανόταν έτοιμος για την εμφάνιση αυτή. Φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως του έκανε έναν έλεγχο ηλεκτροφυσιολογικό με μηχανήματα διαπίστωσε μια επιβάρυνση του οργανισμού του και εκείνη φέρεται να του πρότεινε να κάνει αυτή τη διαδικασία θεραπείας καθαρισμού του αίματος.

«Ήταν σε υπερδιέγερση όταν ήρθε και μου είπε τον λόγο», ανέφερε η γιατρός στην Ασφάλεια όπου οδηγήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη της κλινικής. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

«Η γιατρός δεν πήγε, από ό,τι λένε, στο νοσοκομείο. Όταν ένας ασθενής είναι σε μια τέτοια κατάσταση, τον συνοδεύεις, έπρεπε να πάει μαζί», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για τη δική της προσωπική άποψη. «Όταν έχεις έναν ασθενή άρρωστο, πας μαζί του», πρόσθεσε.

«Ο γιατρός είδε έναν άνθρωπο σε υπερδιέγερση, την ώρα που ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία κρατάει 3 με 4 ώρες, δεν είναι απλό. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο που έχει πλήρως ελεγχθεί», πρόσθεσε η Ματίνα Παγώνη.

«Δεν ξέρουμε αν υπήρξε προηγουμένως εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος είναι απαραίτητος πριν την πλασμαφαίρεση», τόνσε η Ματίνα Παγώνη.

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