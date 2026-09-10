Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Δηλώνει πως έχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, σπουδές στη Φυσική Ιατρική και δεύτερο μεταπτυχιακό στην Κβαντική Ιατρική

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ιωάννα Γάκα διενεργούσε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη όταν ο τραγουδιστής κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης.
  • Η πλασμαφαίρεση έγινε με εξειδικευμένα ιατρικά μηχανήματα και υπό αδειοδότηση από τον Ιατρικό Σύλλογο.
  • Η Ιωάννα Γάκα δηλώνει ότι έχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (Μοριακή Βιολογία και Κβαντική Ιατρική) και εκπονεί διδακτορική διατριβή στη νόσο Lyme.
  • Η ιατρός παρουσιάζεται ως ολιστική ιατρός με έμφαση σε εναλλακτικές θεραπείες και εργάζεται σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι από το 2005.
  • Στο ιατρείο της εφαρμόζονται διάφορες ολιστικές μέθοδοι, όπως κβαντική βιοανάδραση, οζονοθεραπεία και αποτοξίνωση INUSpheresis, με στόχο την εξατομικευμένη θεραπεία και πρόληψη.
Snapshot powered by AI

Η ιατρός Ιωάννα Γάκα ήταν εκείνη που διενεργούσε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν άφησε την τελευταία του πνοή, το απόγευμα της Τετάρτης.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μία ιατρική πράξη που γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων ιατρικών μηχανημάτων και υπό συγκεκριμένη αδειοδότηση από τον Ιατρικό Σύλλογο, από αρμόδιους ιατρούς. Η κ. Γάκα στην κατάθεσή της παραδέχθηκε πως διενεργούσε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη όταν πέθανε ενώ υποστήριξε πως ο τραγουδιστής ήταν σε υπερδιέγερση όταν πήγε στο ιατρείο και πως ο ίδιος της εξήγησε τον λόγο.

Intime Live

Η Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο της στο Κολωνάκι το πρωί της Πέμπτης, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

INTIME NEWS

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στην Ασφάλεια η Ιωάννα Γάκα το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε εκεί ενόψει της συναυλίας του, καθώς δεν αισθανόταν έτοιμος για την εμφάνιση αυτή. Φέρεται να υποστήριξε πως του έκανε έναν έλεγχο ηλεκτροφυσιολογικό με μηχανήματα διαπίστωσε μια επιβάρυνση του οργανισμού του και εκείνη φέρεται να του πρότεινε να κάνει αυτή τη διαδικασία θεραπείας καθαρισμού του αίματος, την πλασμαφαίρεση.

Η Ιωάννα Γάκη εμφανίζεται στον «Χρυσό Οδηγό» ως «Ολιστική ιατρός», με ετικέτα «εναλλακτικές θεραπείες».

giatros-kolonaki.jpg

Παρουσιάζεται επίσης ως η Ιατρική Διευθύντρια του INUSpheresis Athens.

gaka-latreio.jpg

Σε βιογραφικό της σημείωμα, που δημοσιεύθηκε το 2023 εν όψει συμμετοχής της σε συνέδριο, γράφει πως ήταν «όνειρο ζωής» οι σπουδές στην Ιατρική. Μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, γράφει: «Στη συνέχεια ακολούθησα την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, ο οποίος εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή, στο ίδιο πεδίο. Συνέχισα τις σπουδές μου στη Φυσική Ιατρική (Βοτανολογία, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος, Νευροθεραπεία, Σαμανική Ιατρική). Απέκτησα δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, στις ΗΠΑ, και εκπόνησα δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη), με αντικείμενο τη νόσο του Lyme».

ioanna-gaka-2.jpg

Η Ιωάννα Γάκα σε φωτογραφία της που έχει δημοσιευθεί στα social media

Βάσει του ίδιου βιογραφικού σημειώματος, η Ιωάννα Γάκα δηλώνει πως εργάζεται στο ιδιωτικό της ιατρείο στο Κολωνάκι από το 2005, εδώ και 21 χρόνια, «με επίκεντρο την πρόληψη, τη θεραπεία και την εξισορρόπηση της ανθρώπινης υγείας».

Στη συνέχεια γράφει: «Η εργασία μου στοχεύει στην εξισορρόπηση και την ενδυνάμωση του ασθενούς, τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά, σε όλα τα επίπεδα (ενεργειακό, σωματικό, νοητικό, ψυχολογικό). Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πιο σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία».

ioanna-gaka-3.jpg

Ακολούθως αναφέρει τις μεθόδους αυτές ως εξής: «κβαντική βιοανάδραση, εντοπισμός τοξικότητας, οζονοθεραπεία, υδροθεραπεία παχέος εντέρου, μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, προσδιορισμός θεραπευτικών αιθέριων ελαίων, επιγενετικό τεστ τρίχας, ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες, αποτοξίνωση INUSpheresis, θεραπείες με πεπτίδια, PRP προσώπου και μαλλιών, θεραπεία με αυτόλογα βλαστοκύτταρα».

Τέλος, σημειώνει πως «όλες οι θεραπείες ακολουθούν την εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων βασισμένων σε επιστημονικά τεκμήρια και εξατομικεύονται ανάλογα με τις περιστάσεις».

Σε ιστοσελίδα που φαίνεται πως διαφημίζει τις υπηρεσίες της στο ιατρείο στο Κολωνάκι, γράφει: «Στο INUSpheresis Athens, η ομάδα μας σας συνοδεύει στον δρόμο προς την καλύτερη υγεία, παρέχοντας προσωπική, εξειδικευμένη φροντίδα, ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και τεχνολογίες αιχμής. Οικογένειες από διάφορες χώρες εμπιστεύονται την εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας, επομένως μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι βρίσκεστε σε καλά χέρια.

Οι άνθρωποι αποτελούν μια ψυχο-συναισθηματική-νοητική-σωματική ολότητα. Τις περισσότερες φορές, η διαδικασία της θεραπείας απαιτεί να εμβαθύνουμε στα αθέατα μέρη του εαυτού μας. Ένας γιατρός-θεραπευτής θα πρέπει να έχει την ικανότητα και την πρόθεση να κατανοήσει τι κρύβεται πίσω από αυτό που έχει ήδη εκδηλωθεί στο σώμα, τη βαθύτερη αιτία.

Αυτό είναι που αποκαλούμε ολιστική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία καταγράφουμε, ιεραρχούμε και αποκαθιστούμε ό,τι μας έκανε να χάσουμε την υγεία μας και τη δύναμη να ζούμε ολοκληρωμένα. Η βάση κάθε θεραπείας που προσφέρουμε είναι η αποτοξίνωση του σώματος, του πνεύματος και του συναισθήματος και η αναδόμησή τους. Υπάρχει τεράστια δύναμη μέσα μας. Είμαστε εδώ για να την ανακτήσουμε και να την εκφράσουμε. Για να ανακαλύψουμε ποιοι πραγματικά είμαστε σε όλα τα επίπεδα».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

Στην κατάθεσή της στην Ασφάλεια το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο ιατρείο και εξομολογήθηκε πως δεν νιώθει καλά ενώ πάντα σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης «μπέρδευε τα λόγια του» και ήταν «πάρα πολύ κουρασμένος».

Σύμφωνα πάντα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε εκεί ενόψει της συναυλίας του στις 20 του μήνα καθώς δεν αισθανόταν έτοιμος για την εμφάνιση αυτή. Φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως του έκανε έναν έλεγχο ηλεκτροφυσιολογικό με μηχανήματα διαπίστωσε μια επιβάρυνση του οργανισμού του και εκείνη φέρεται να του πρότεινε να κάνει αυτή τη διαδικασία θεραπείας καθαρισμού του αίματος.

«Ήταν σε υπερδιέγερση όταν ήρθε και μου είπε τον λόγο», ανέφερε η γιατρός στην Ασφάλεια όπου οδηγήθηκε μαζί με τον ιδιοκτήτη της κλινικής. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

«Η γιατρός δεν πήγε, από ό,τι λένε, στο νοσοκομείο. Όταν ένας ασθενής είναι σε μια τέτοια κατάσταση, τον συνοδεύεις, έπρεπε να πάει μαζί», ανέφερε η Ματίνα Παγώνη, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για τη δική της προσωπική άποψη. «Όταν έχεις έναν ασθενή άρρωστο, πας μαζί του», πρόσθεσε.

«Ο γιατρός είδε έναν άνθρωπο σε υπερδιέγερση, την ώρα που ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Η διαδικασία κρατάει 3 με 4 ώρες, δεν είναι απλό. Πρέπει να έχεις έναν άνθρωπο που έχει πλήρως ελεγχθεί», πρόσθεσε η Ματίνα Παγώνη.

«Δεν ξέρουμε αν υπήρξε προηγουμένως εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος είναι απαραίτητος πριν την πλασμαφαίρεση», τόνσε η Ματίνα Παγώνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν λόγια...» - Η συγκινητική ανάρτηση

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Μουδιασμένη η γειτονιά του στη Βούλα - Αναμένεται εισαγγελέας για να σφραγιστεί και να ελεγχθεί το σπίτι

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Στις 6 Νοεμβρίου επαναλαμβάνεται η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό

12:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κάρπαθος: Συλλήψεις για απάτη σε βάρος ανηλίκου - Τον έπεισαν να τους παραδώσει χρήματα και τιμαλφή

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε 15,54 εκατ. ευρώ για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους της Αττικής»

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε πραγματικά να χάσετε 9 κιλά σε 1 μήνα; Δείτε τι συμβαίνει στο σώμα σας

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η METLEN υπέγραψε συμφωνία με την Copec για την πώληση του υβριδικού έργου Tamarico II στη Χιλή

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 21χρονος έκρυβε φιξάκια κοκαΐνης στο κλειδί του μηχανής

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

12:21ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης για όλους τους εργαζόμενους γονείς

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός βουλευτής: «Η Μέση Ανατολή είναι στα πρόθυρα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου»

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

12:18LIFESTYLE

Όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε το Du Hast και πόζαρε με τον Till Lindemann των Rammstein

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Συνελήφθη 14χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας για τον τραυματισμό μίας μητέρας και των ανήλικων

12:11LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μοιράζεται η πίτα στην πρωινή ζώνη - Σταθεροί οι νικητές

12:07WHAT THE FACT

Το απρόσμενο κόλπο με το μπαλάκι του τένις: Πώς μπορεί να εξαφανίσει σημάδια από τοίχους και έπιπλα

12:07LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: Ακύρωσε τη συναυλία του στη Λάρισα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη - «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο»

12:04LIFESTYLE

Άντζελα Γκερέκου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάπου εκεί ψηλά θα συναντηθούν ξανά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:26ΕΛΛΑΔΑ

Μουρατίδης για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

11:54LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό «αντίο» της Βερνίκου - «Η κόρη μου όχι μόνο ξέρει ποιος είσαι, αλλά θα σε θυμάται πάντα»

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Η γυναικολόγος - «ολιστική ιατρός» που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού - «Μπέρδευε τα λόγια του, εγώ του πρότεινα πλασμαφαίρεση»

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

11:56ΥΓΕΙΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Το ζευγάρι των γιατρών, η συμμετοχή σε συνέδρια και οι «θεραπείες»

11:56LIFESTYLE

«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Δέσποινας Μοιραράκη στον Γιώργο Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε για τα χαλιά

10:49LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

21:48ΥΓΕΙΑ

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι, πότε εφαρμόζεται και πώς μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

11:16LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Πέγκυ Ζήνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί, τη στιγμή της μεταφοράς στο Ελπίς»

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση, παράνομα τα μηχανήματα, λέει ο Πατούλης – Απολύτως νόμιμο, είχαν δηλωθεί στον ΙΣΑ, υποστηρίζει ο Αγαπηνός

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Βουβός πόνος στην τελευταία πτήση του Γιάννη Μπλέσια – Με συγκλονιστικό χειροκρότημα η Ηλεία αποχαιρέτησε τον πιλότο της

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κάθε άνθρωπος πεθαίνει από τη ζέστη» – Το εφιαλτικό καλοκαίρι του 15440

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει για την ανανέωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ