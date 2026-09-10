Γιώργος Μαζωνάκης: Διπλή επιδρομή της ΕΛΑΣ με ειδικό κλιμάκιο στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι

Πλέον η έρευνα περνά μεταξύ άλλων στην ομάδα του Digital Foresnic and incident response, το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Μιχάλης Παπαδάκος

Γιώργος Μαζωνάκης: Διπλή επιδρομή της ΕΛΑΣ με ειδικό κλιμάκιο στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ειδικό κλιμάκιο του FBI Digital Forensic and Incident Response συμμετέχει στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο Stem Cell Clinic στο Κολωνάκι.
  • Το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου έχει σφραγιστεί και ελέγχεται από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με συνοδεία της ΕΛΑΣ.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στη νομιμότητα του ιατρείου και στη σωστή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων κατά τη νοσηλεία του.
  • Αναμένεται η συλλογή και εξέταση του ιατρικού φακέλου και των δεδομένων για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
  • Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα καθορίσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του τραγουδιστή.
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Ειδικό κλιμάκιο του FBI και συγκεκριμένα το Digital Foresnic and Incident Response έφτασε στο ιατρείο Stem Cell Clinic στην οποία φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έχει σφραγιστεί από χθες το βράδυ και σήμερα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, έσπευσε στο σημείο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία της ΕΛΑΣ, για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο και να ελέγξει τη νομιμότητά του.

Πλέον η έρευνα περνά μεταξύ άλλων στην ομάδα του Digital Foresnic and incident response, το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δη στο τμήμα της ψηφιακής εγκληματολογίας.

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Νωρίτερα, κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) μετέβη στο ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου αναμένεται να ελέγξουν τις συνθήκες στο ιατρείο.

Αναμένεται συλλογή και εξέταση των στοιχείων που αφορούν τη νοσηλεία του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα. Οι αρμόδιοι θα εξετάσουν τον σχετικό ιατρικό φάκελο και τα δεδομένα που αφορούν την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

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