Γιώργος Μαζωνάκης: Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική που άφησε την τελευταία του πνοή

Snapshot Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών μετέβη στην κλινική όπου απεβίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης για να ελέγξει αν τηρήθηκαν τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Η κλινική είχε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, αλλά δεν είχε άδεια για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης.

Υπήρχαν υποψίες για χρήση μηχανημάτων μη επιτρεπτών σε παθολογικό ιατρείο, γεγονός που διερευνάται από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Η πλασμαφαίρεση είναι σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ειδική ομάδα γιατρών και νοσηλευτών και δεν επιτρέπεται σε μη αδειοδοτημένους χώρους.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση με αναμονή των αποτελεσμάτων των ελέγχων και της αντιπαραβολής των μηχανημάτων με τον ιατρικό φάκελο. Snapshot powered by AI

Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) μετέβη, νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη, στην κλινική όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου αναμένεται να ελέγξουν τις συνθήκες στο ιατρείο.

Αναμένεται συλλογή και εξέταση των στοιχείων που αφορούν τη νοσηλεία του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα. Οι αρμόδιοι αναμένεται να εξετάσουν τον σχετικό ιατρικό φάκελο και τα δεδομένα που αφορούν την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του.

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Πατούλης για Μαζωνάκη: «Είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, δεν μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση εκεί»

Νωρίτερα το πρωί, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και υποστήριξε πως το συγκεκριμένο ιατρείο, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο, το οποίο συστεγάζεται με γιατρό παθολόγο. «Χθες θελήσαμε να ελέγξουμε αυτό το ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο. Προφανώς σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες», είπε ο κ. Πατούλης.

Όπως ανέφερε, εφόσον στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για άλλες ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε ένα παθολογικό ιατρείο, τότε το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί. «Αν εκεί υπήρχαν θέματα και, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μηχανήματα τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί», σημείωσε.

Δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση

Σε ερώτηση για το εάν το συγκεκριμένο ιατρείο διέθετε άδεια για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Πατούλης απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν είχε.

«Αν μιλάμε ότι κάνει πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, ούτε το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε δηλωθεί.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξήγησε ότι για τον λόγο αυτό επιχειρήθηκε άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο.

«Προφανώς δεν έχει δηλωθεί και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί επειγόντως και να μεταβεί εκεί στον χώρο», είπε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, ο χώρος είχε ήδη αποκλειστεί από την Αστυνομία. «Δυστυχώς η Αστυνομία, και σωστά πιθανόν, είχε κλειδώσει γενικότερα όλο αυτόν τον χώρο», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει προγραμματιστεί για τις 8:30 το πρωί σήμερα νέα αυτοψία από επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο και να γίνει αντιπαραβολή με τον φάκελο του ιατρείου.

Ο κ. Πατούλης ανέφερε ακόμη ότι κατά τον επανέλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί το 2025 δεν υπήρχε στον χώρο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Εξηγώντας τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, η οποία απαιτεί, όπως είπε, τη συμμετοχή ομάδας γιατρών και νοσηλευτών.

«Είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται με έναν σύνθετο τρόπο και μάλιστα χρειάζεται να υπάρχει ομάδα, θα έλεγα, γιατρών αλλά και νοσηλευτών», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, κυρίως αιματολογικών. Παράλληλα, όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και σε ορισμένες κλινικές του εξωτερικού στο πλαίσιο πρακτικών που σχετίζονται με το longevity, την αντιγήρανση και την αποτοξίνωση.

Η διαδικασία βασίζεται στον εξωσωματικό διαχωρισμό του αίματος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το πλάσμα διαχωρίζεται από τα έμμορφα συστατικά του αίματος, δηλαδή τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, και στη συνέχεια περνά από ειδικό φίλτρο στο μηχάνημα.

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