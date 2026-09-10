«Αχ Γιώργο, μας γονάτισες» - Η συγκινητική ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών στις 9 Σεπτεμβρίου.

Πολλοί φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν δημόσια τον καλλιτέχνη, τιμώντας την πορεία και το έργο του.

Η Καίτη Γαρμπή ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης έζησε τη ζωή του με αντισυμβατικούς όρους και τον αποχαιρέτησε συγκινητικά.

Η Καίτη Γαρμπή δημοσίευσε κοινή τους στιγμή στη σκηνή ως ένδειξη σεβασμού και μνήμης. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος τα μηνύματα αποχαιρετισμού για τον Γιώργο Μαζωνάκη, που πέθανε σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Μέσα σε λίγες ώρες από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκης, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που τον γνώρισαν μέσα από την πορεία του έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια, κρατώντας ζωντανές τις στιγμές, τα τραγούδια και τις αναμνήσεις που άφησε πίσω του.

Ανάμεσα στα μηνύματα που ξεχώρισαν ήταν και αυτό της Καίτης Γαρμπή που αναφέρεται στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο έζησε τη ζωή του, πάντα με τους δικούς του όρους.

«Έφυγες όπως έζησες, με τους δικούς σου απόλυτα αντισυμβατικούς όρους, Αχ Γιώργο… μας γονάτισες».

Η Καίτη Γαρμπή αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, δημοσιεύοντας μια κοινή τους στιγμή στη σκηνή ως μια από τις αναμνήσεις που μένουν.

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