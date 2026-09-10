Γιάννης Κότσιρας: Συγκίνησε στη Λευκωσία με το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη 

Snapshot Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» στη Λευκωσία για να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του.

Κατά τη συναυλία, ο Κότσιρας μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία για τον Μαζωνάκη που δεν είχε αποκαλύψει δημόσια πριν.

Η ίδια βραδιά σηματοδότησε και την επέτειο επτά χρόνων από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, κάνοντας το γεγονός διπλά συγκινητικό.

Το τραγούδι «Ανήκω σε μένα» συνδέθηκε στενά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και απέκτησε νέο συμβολισμό μετά τον θάνατό του.

Ο Μαζωνάκης άφησε σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή για πάνω από τρεις δεκαετίες. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρέτησε ο Γιάννης Κότσιρας τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Λευκωσία το βράδυ της Τετάρτης (9/9), λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γιάννης Κότσιρας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα», μία από τις χαρακτηριστικότερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, με το κοινό να τον ακούει συγκινημένο και να τον χειροκροτεί θερμά.

Πριν από την ερμηνεία, όμως, ο Κότσιρας μίλησε για τον άνθρωπο που είχε γνωρίσει προσωπικά και αποκάλυψε μια ιστορία από τη μεταξύ τους σχέση, που μέχρι σήμερα δεν είχε μοιραστεί δημόσια.

«Πας πάρα πολύ καλά...»

Ο Γιάννης Κότσιρας αναφέρθηκε σε μια συνομιλία που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας μια στιγμή από τη μεταξύ τους επικοινωνία.

«Του λέω: “Πας πάρα πολύ καλά, και όταν κλείνουμε, του λέω, έρχεται κόσμος σε σένα εδώ”. Ε, μου λέει, “Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση”», ανέφερε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Ο Γιάννης Κότσιρας πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», τραγούδι του 1994 που είχε ξεχωριστή θέση στο ρεπερτόριο του Μαζωνάκη και είχε συνδεθεί έντονα με την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Η συναυλία στη Λευκωσία είχε, ωστόσο, ακόμη μία ιδιαίτερη συγκυρία. Όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Κότσιρας, την ίδια ημέρα συμπληρώθηκαν επτά χρόνια από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς με τους οποίους είχε συνδεθεί στενά.

Έτσι, η συγκεκριμένη βραδιά μετατράπηκε ουσιαστικά σε ένα μουσικό αντίο σε δύο αγαπημένους καλλιτέχνες.

Το «Ανήκω σε μένα» που σημάδεψε τον Μαζωνάκη

Το «Ανήκω σε μένα», που κυκλοφόρησε το 1994, αποτελεί ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο ίδιος είχε αναφερθεί στο συγκεκριμένο τραγούδι σε συνέντευξή του, ενώ είχε ξεχωρίσει και το σύνθημα «Όσο ζω Μαζώ», το οποίο είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης του με το κοινό.

Το τραγούδι απέκτησε έτσι έναν διαφορετικό συμβολισμό το βράδυ της Τετάρτης, όταν ακούστηκε από τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, λίγες μόλις ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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