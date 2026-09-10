Ο κινηματογραφικός Γιώργος Μαζωνάκης - Η ταινία που πρωταγωνίστησε και βραβεύτηκε στις Κάννες

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης πρωταγωνίστησε στην ταινία μικρού μήκους «Στον Θρόνο του Ξέρξη» το 2022, η οποία βραβεύτηκε στις Κάννες με το βραβείο Canal+.

Η ταινία προβλήθηκε σε πάνω από 20 χώρες και σε 40 φεστιβάλ, λαμβάνοντας επίσης το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο Τορόντο.

Ο Μαζωνάκης είχε επίσης ερμηνεύσει τραγούδια για το σάουντρακ της ταινίας «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» του 2002.

Η ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη» εξερευνά την εργασιακή δυστοπία στα ναυπηγεία του Περάματος και αναφέρεται στην ιστορική κορυφή όπου φέρεται να παρακολούθησε τη ναυμαχία της Σαλαμίνας ο Ξέρξης.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών σκόρπισε θλίψη στο κοινό και τον καλλιτεχνικό χώρο. Snapshot powered by AI

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης, σε ηλικία 54 ετών, σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Ελπίς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν αφήσει ιστορία, με τους θαυμαστές του να γεμίζουν για χρόνια τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν. Ο «Μαζώ», όμως, είχε και μία ακόμα, -για αρκετούς άγνωστη- πτυχή. Είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινία μικρού μήκους, η οποία μάλιστα είχε βραβευτεί και στις Κάννες.

Ειδικότερα, το 2022, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρωταγωνίστησε στη μικρού μήκους ταινία της Εύης Καλογηροπούλου «Στον Θρόνο του Ξέρξη» σε ανάθεση του Onassis Culture. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ Καννών (2022), όπου και έλαβε το βραβείο Canal+. Προβλήθηκε σε πάνω από 20 χώρες και 40 φεστιβάλ όπως στο Τορόντο όπου έλαβε το Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής.

Στη προβολή της ταινίας στις Κάννες, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ευχαριστήσει την Εύη Καλογηροπούλου που του έδωσε την ευκαιρία να μεταμορφωθεί σε κινηματογραφικό πρωταγωνιστή και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, η οποία είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια.

https://www.instagram.com/p/Cd_RqtGjSl1/

Η κινηματογραφική παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως, δεν σταματά εκεί. Είχε, επίσης, ερμηνεύσει και τα τραγούδια «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι» του Σταμάτη Κραουνάκη για το σάουντρακ της ταινίας «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου» (2002) του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Η ταινία που βραβεύτηκε

Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις καταπνιγμένου αισθησιασμού, που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας.

Στην κορυφή του όρους Αιγάλεω, στο σημερινό Πέραμα, θεωρείται πως βρισκόταν η θέση από την οποία ο Πέρσης αυτοκράτορας Ξέρξης παρακολούθησε τη συντριβή του στόλου του στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, το 480 π.Χ. Η κορυφή αυτή αποκαλείται από τους κατοίκους «Θρόνος του Ξέρξη».

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