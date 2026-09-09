Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αστυνομία δεν βρήκε τον γιατρό στο ιατρείο – Τις επόμενες ώρες η ιατροδικαστική

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αποχώρησαν από το ιδιωτικό ιατρείο που επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν μεταφερθεί νεκρός στο «Ελπίς», χωρίς να βρουν τον γιατρό

Κατερίνα Ρίστα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αστυνομία δεν βρήκε τον γιατρό στο ιατρείο – Τις επόμενες ώρες η ιατροδικαστική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αστυνομία δεν βρήκε τον γιατρό στο ιδιωτικό ιατρείο που επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν «αφήσει» την τελευταία του πνοή.
  • Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την αιτία θανάτου του.
  • Η έρευνα επικεντρώνεται στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και κατέληξε ο τραγουδιστής, με ερωτήσεις προς γιατρούς και νοσηλευτές.
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Τις επόμενες ώρες αναμένεται το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος «άφησε» σήμερα (9/9) την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς», σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες.

Μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αποχώρησαν από το ιδιωτικό ιατρείο που επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν μεταφερθεί νεκρός στο «Ελπίς», χωρίς να εντοπίσουν τον γιατρό.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο νοσοκομείο, με τους αστυνομικούς να ρωτούν συγκεκριμένα πράγματα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές: Σε τι κατάσταση έφυγε από το ιδιωτικό ιατρείο Stem Cell Clinic ο Γιώργος Μαζωνάκης, τι έχουν εντοπίσει οι γιατροί και αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχει αναφερθεί.

Ο εισαγγελέας θα ενημερωθεί και θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία και να αρχίσει διαφορετική διαδικασία.

Όπως μετέδωσε το νωρίτερα το Newsbomb ο γνωστός τραγουδιστής πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, βρίσκονταν σε ιατρείο στο Κολωνάκι, που προσφέρει μεταξύ άλλων «αντιγηραντικές» και «αναγεννητικές» θεραπείες. Το συγκεκριμένο ιατρείο φαίνεται να ειδικεύεται στην αναγεννητική ιατρική και τις προηγμένες κυτταρικές θεραπείες.

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«Υπέστη ανακοπή σε δήθεν ιατρείο»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε σε ανάρτησή του πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα λοιπόν η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη»

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«Ζήτησα από τον Πρόεδρο του @isathens να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του», σημείωσε.

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