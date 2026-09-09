Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: Έφοδος της ασφάλειας στο ιατρείο που ήταν πριν μεταφερθεί στο ΕΛΠΙΣ

Στον στενό δρόμο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, βρέθηκαν αστυνομικοί της Ασφάλειας προκειμένου να επισκεφθούν το ιατρείο στο οποίο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ. Το συγκεκριμένο ιατρείο, λειτουργούσε μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, προσφέροντας εξειδικευμένες θεραπείες αντιγήρανσης και πρωτόκολλα αναγεννητικής ιατρικής.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας πέρασαν την είσοδο και αναμένεται να αναζητήσουν φακέλους, σκευάσματα και ιατρικά ιστορικά. Στους διαδρόμους επικρατεί σιγή, ενώ τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επίσης θα καταγράψουν σχολαστικά τον ιατρικό εξοπλισμό στον χώρο όπου βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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