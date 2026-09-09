Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ήταν σε άσχημη κατάσταση – Πήγε να ζητήσει βοήθεια σε ιατρείο» λέει ο Γιαννάκος

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο λαϊκός τραγουδιστής, Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γνωστός ερμηνευτής εξέπνευσε στο νοσοκομείο «Ελπίς» έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε σήμερα ότι «δυστυχώς, πριν από 1 ώρα διεκομίσθη στο “Ελπίς” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή. Με το ΕΚΑΒ, έκαναν προσπάθειες αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν», μιλώντας στο MEGA.

«Από ό,τι μου είπαν, διεκομίσθη από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια. Ο γιατρός εκεί διέγνωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι και είναι νεκρός», προσέθεσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι το «Ελπίς» εφημερεύει σήμερα.

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