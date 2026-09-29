Άνω Λιόσια: «Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια» - Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της δασκάλας ο γονέας

Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού της νηπιαγωγού – Οι φωνές της προς μαθητές και γονείς, η ΕΔΕ και η αστυνομική έρευνα για τον δράστη της επίθεσης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Άνω Λιόσια: «Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια» - Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της δασκάλας ο γονέας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Γονέας παραδέχεται ότι χτύπησε τη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, ρίχνοντάς της δύο χαστούκια.
  • Η διευθύντρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη μετά τον ξυλοδαρμό.
  • Η ένταση ξεκίνησε από λεκτική επίθεση της διευθύντριας προς τα παιδιά, που κατέγραψε βίντεο με σκληρή γλώσσα και παρατηρήσεις για ζημιές στο σχολείο.
  • Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας, ενώ εκείνη μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο.
  • Η αστυνομία και οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τόσο την επίθεση στην εκπαιδευτικό όσο και τις καταγγελίες για ρατσιστική μεταχείριση των παιδιών Ρομά στο σχολείο.
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Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων ο γονέας της μαθήτριας, μετά το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, και την ένταση που προηγήθηκε στο εκπαιδευτικό συγκρότημα

«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», ανέφερε μιλώντας στο MEGA και συνέχισε: «Οι αστυνομικοί πήρανε το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας».

Νωρίτερα, το MEGA, έδωσε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της εκπαιδευτικού. Αξίζει να σημειωθεί πως η δασκάλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από τον ξυλοδαρμό που υπέστη, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.

Τι είχε προηγηθεί

Είχε προηγηθεί η λεκτική επίθεση της διευθύντριας προς τα παιδιά του νηπιαγωγείου, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια τραμπάλα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Τα παιδιά έπαιζαν στον χώρο, όταν η διευθύντρια φέρεται να τους έκανε παρατήρηση για ζημιές που, σύμφωνα με την ίδια, είχαν προκληθεί στο σχολείο.

Στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, η εκπαιδευτικός ακούγεται να απευθύνεται στα παιδιά σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια», ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή». Σε διαφορετικό σημείο ακούγεται να λέει σε παιδί «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Η ένταση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μεταξύ της εκπαιδευτικού και των παιδιών. Περαστικοί και γονείς παρεμβαίνουν, ζητώντας από τη διευθύντρια να σταματήσει να φωνάζει. Εκείνη απαντά σε έντονο ύφος, με τη φράση «θα φωνάζω όσο θέλω» να ακούγεται στο βίντεο.

Οι γονείς στο σχολείο

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, το σχολείο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, καθώς γονείς συγκεντρώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είναι Ρομά. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, τα παιδιά τους έχουν δεχθεί ρατσιστική αντιμετώπιση.

Οι γονείς κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζουν, δεν αποτελεί μεμονωμένη παρεξήγηση, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν μεμονωμένο και ότι δεν είχε προηγηθεί αντίστοιχη συμπεριφορά.

Οι καταγγελίες αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές και δεν αποτελούν, μέχρι στιγμής, διαπιστωμένα γεγονότα.

https://www.instagram.com/reel/Dd1gq0sCbJY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ΕΔΕ για τη διευθύντρια

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα για την επίθεση, έχει κινηθεί και η διοικητική διαδικασία για όσα καταγράφονται στο βίντεο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος της διευθύντριας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά της απέναντι στα παιδιά.

Παράλληλα, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το υπουργείο Παιδείας έχουν καταδικάσει τη βίαιη είσοδο γονέων στον σχολικό χώρο και την επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει ανοχή σε περιστατικά βίας μέσα σε σχολικές μονάδες, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.

Δύο διαφορετικές έρευνες για το ίδιο περιστατικό

Έτσι, η υπόθεση έχει πλέον δύο παράλληλες διαστάσεις:

  • Η πρώτη αφορά τη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και αποτελεί αντικείμενο ΕΔΕ.
  • Η δεύτερη αφορά την καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού, για την οποία η ίδια προσέφυγε στην Αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ μία μητέρα συνελήφθη και ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή της παρατήρησης προς τα παιδιά μέχρι την επίθεση στην εκπαιδευτικό και ποια ήταν η συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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