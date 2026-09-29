Μύκονος: Ναρκωτικά και αρχαίος αμφορέας στο σπίτι του προϊσταμένου της πολεοδομίας

Snapshot Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου τέθηκε σε αργία με απόφαση του δημάρχου μετά από έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων και εισαγγελική εντολή.

Στο σπίτι του βρέθηκαν υπηρεσιακά έγγραφα, ένας αρχαίος αμφορέας και μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Ερευνώνται κακουργήματα όπως απιστία, δωροληψία, ψευδή βεβαίωση, πλαστογραφία και υπεξαγωγή εγγράφων.

Η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε εκτεταμένη έρευνα για τα πεπραγμένα της Πολεοδομίας Μυκόνου πριν από οκτώ ημέρες.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται για να καθοριστεί το εύρος των παρατυπιών σε πολεοδομικούς φακέλους. Snapshot powered by AI

Σε καθεστώς αργίας τέθηκε το πρωί της Τρίτης ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του δημάρχου του νησιού, Χρήστου Βερώνη. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως άμεση συνέπεια της έγγραφης ενημέρωσης που απέστειλε στη δημοτική αρχή η Εισαγγελία Κυκλάδων, γνωστοποιώντας ότι σε βάρος του στελέχους διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για βαρύτατα ποινικά αδικήματα.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση απομάκρυνσης έπαιξε η επιχείρηση που πραγματοποίησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στο σπίτι του προϊσταμένου την περασμένη Τρίτη. Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε πλήθος υπηρεσιακών εγγράφων που συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα και τις υποθέσεις της Πολεοδομίας. Την ίδια ώρα, οι αρχές κατέσχεσαν έναν αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας, ο επικεφαλής της υπηρεσίας ελέγχεται για τη διάπραξη κακουργημάτων. Το κατηγορητήριο που ερευνάται περιλαμβάνει απιστία κατ' εξακολούθηση, δωροληψία, ψευδή βεβαίωση, πλαστογραφία, αλλά και υπεξαγωγή εγγράφων.

Η υπόθεση άνοιξε επισήμως πριν από οκτώ ημέρες, όταν η Εισαγγελία Κυκλάδων παρήγγειλε τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας για το σύνολο των πεπραγμένων της Πολεοδομίας Μυκόνου, αναθέτοντας τον φάκελο στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. Οι έλεγχοι των αρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος των υποθέσεων και των πολεοδομικών φακέλων στους οποίους εντοπίζονται παρατυπίες.

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