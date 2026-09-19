Μύκονος: Σφραγίστηκε η Πολεοδομία - Υπό έρευνα δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων

Σαρωτικός έλεγχος για μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μύκονος: Σφραγίστηκε η Πολεοδομία - Υπό έρευνα δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Πολεοδομία Μυνου έχει σφραγιστεί μετά από εισαγγελική παρέμβαση για έρευνα σε δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων.
  • Το κτίριο παραμένει κλειστό και οι υπάλληλοι δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία λόγω μη διευθέτησης εισαγγελικών παραγγελιών.
  • Το πρόβλημα αποδίδεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος epoleodomia που χρησιμοποιείται για την πρωτοκόλληση πολεοδομικών εγγράφων.
  • Εντολή έχει δοθεί να σταλούν υπάλληλοι της πολεοδομίας Σύρου για έλεγχο του προγράμματος epoleodomia.
  • Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται κλιμάκιο με εισαγγελέα για έλεγχο των αρχείων της Πολεοδομίας Μυκόνου.
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Σφραγίστηκε η Πολεοδομία της Μυκόνου από τις αρχές, έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, ώστε να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κτίριο παραμένει σφραγισμένο και δεν έχουν πρόσβαση στα αρχεία ούτε οι υπάλληλοι της υπηρεσίας. Αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών.

Η δημοτική Αρχή ανέφερε ότι, το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του προγράμματος e-poleodomia, το οποίο χρησιμοποιείται για πρωτοκόλληση εγγράφων σχετικά με πολεοδομικά θέματα, όπως οι αυθαιρεσίες και οι καταγγελίες.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερώνης «πριν από δύο μέρες, η αστυνομία έλαβε εντολή από την εισαγγελία να σφραγίσει την πολεοδομία, προκειμένου να ελεγχθεί το πρόγραμμα e- poleodomia. Την επόμενη ημέρα ήρθε έγγραφο σε μένα που συνοδεύετο από το έγγραφο της εισαγγελίας, η οποία έλεγε επειδή έχει κλείσει το πρόγραμμα, να στείλει δύο υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, που είναι η πολεοδομία της πρωτεύουσας, να ελεγχθεί το πρόγραμμα».

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η παρουσία κλιμακίου της αρμόδιας υπηρεσίας, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα αρχεία της Πολεοδομίας του νησιού.

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