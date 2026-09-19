Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην Αλάσκα: Εγκαινιάζεται ελληνορθόδοξη εκκλησία

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι η μοναδική ελληνορθόδοξη ενορία στην Αλάσκα και η βορειότερη ενορία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην Αλάσκα: Εγκαινιάζεται ελληνορθόδοξη εκκλησία
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Αλάσκα βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο 'Ανκορατζ, πραγματοποιώντας την πρώτη αρχιεπισκοπική επίσκεψη στην απομακρυσμένη ελληνορθόδοξη κοινότητα εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι η μοναδική ελληνορθόδοξη ενορία στην Αλάσκα και η βορειότερη ενορία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Η γεωγραφική της απομόνωση, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερα δεμένη κοινότητα, στην οποία συμμετέχουν σήμερα πιστοί διαφορετικής καταγωγής.

Οι τελετές για τα εγκαίνια άρχισαν το βράδυ της Παρασκευής με τον Μέγα Εσπερινό. Στην ακολουθία προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ενώ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος και ο ιερέας της ενορίας, π. Βασίλειος Hillhouse.

«Μία από τις δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις ευλογίες, είναι ότι είμαστε πολύ απομονωμένοι», ανέφερε ο π. Βασίλειος, περιγράφοντας στον Orthodox Observer τη ζωή της κοινότητας. Όπως σημείωσε, η απόσταση έχει συμβάλει στη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ των μελών της ενορίας.

260918-vespers-0304-1350x1012-1-1024x768.jpg

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κάλεσε τους πιστούς να αντιμετωπίσουν τα εγκαίνια όχι ως την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας, αλλά ως την αφετηρία μιας νέας περιόδου για την κοινότητα.

«Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή», ανέφερε, αναφερόμενος στις προσπάθειες και τις θυσίες που, όπως είπε, απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του ναού.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος στάθηκε στην πολυμορφία της ενορίας, στην οποία συνυπάρχουν Ελληνορθόδοξοι και πιστοί που έχουν ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς και μέλη με ελληνική, ρουμανική, ουκρανική και άλλη καταγωγή.

Στο τέλος της ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απένειμε στον πατέρα Βασίλειο Hillhouse το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ολοκληρωθεί με την τελετή των εγκαινίων και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση και στο Μουσείο του 'Ανκορατζ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

MobLand: Η σειρά του Γκάι Ρίτσι δείχνει στη νέα σεζόν πως η μαφία δεν είναι ποτέ ήσυχη

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Να τη λέμε «Ανώτερη» ή «Υπέρτατη» Νοημοσύνη»; Ο Τραμπ θέτει στον κόσμο το ερώτημα

20:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Λευτέρη Μαντζούκα - Βίντεο

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Πλησιάζει η επιστροφή του - Ποια είναι τα όριά του

20:32LIFESTYLE

Ο ξέφρενος χορός της Σελίν Ντιόν - Ξυπόλητη πάνω στο καπό αυτοκινήτου

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Το «καυτό» ξεκίνημα του Φρανσίσκο

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης σωματοφύλακας του Πούτιν - Ο Άνθρωπος Σκιά του Ρώσου Προέδρου

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Στο «T-Center» ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης

19:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην Αλάσκα: Εγκαινιάζεται ελληνορθόδοξη εκκλησία

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Παρέδωσε στους διαμεσολαβητές τους όρους του για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Σφραγίστηκε η Πολεοδομία - Υπό έρευνα δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων

19:40ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ για τον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Κενή διαπίστευση: Ρεπορτάζ μόνο έξω από τον Λευκό Οίκο για τους δημοσιογράφους που αποβλήθηκαν

19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αυτή είναι η 11άδα τελικού του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ

19:25ΕΘΝΙΚΑ

Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Πότε «πέφτουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή

19:25ΕΘΝΙΚΑ

Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης σωματοφύλακας του Πούτιν - Ο Άνθρωπος Σκιά του Ρώσου Προέδρου

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Πότε «πέφτουν»

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε γιατρό από τις Φιλιππίνες - Βίντεο ντοκουμέντο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κρήτη στη Σαχάρα: Ο σφηκιάρης ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Σφραγίστηκε η Πολεοδομία - Υπό έρευνα δεκάδες υποθέσεις αυθαιρέτων

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια πλάνα: Σκότωσαν στο ξύλο πελάτη σούπερ μάρκετ για παρατήρηση στη 17χρονη υπάλληλο κόρη τους

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ