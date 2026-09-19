Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στην Αλάσκα: Εγκαινιάζεται ελληνορθόδοξη εκκλησία

Στην Αλάσκα βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο 'Ανκορατζ, πραγματοποιώντας την πρώτη αρχιεπισκοπική επίσκεψη στην απομακρυσμένη ελληνορθόδοξη κοινότητα εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι η μοναδική ελληνορθόδοξη ενορία στην Αλάσκα και η βορειότερη ενορία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Η γεωγραφική της απομόνωση, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μεγάλα κέντρα του Ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερα δεμένη κοινότητα, στην οποία συμμετέχουν σήμερα πιστοί διαφορετικής καταγωγής.

Οι τελετές για τα εγκαίνια άρχισαν το βράδυ της Παρασκευής με τον Μέγα Εσπερινό. Στην ακολουθία προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ενώ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος και ο ιερέας της ενορίας, π. Βασίλειος Hillhouse.

«Μία από τις δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα και μία από τις ευλογίες, είναι ότι είμαστε πολύ απομονωμένοι», ανέφερε ο π. Βασίλειος, περιγράφοντας στον Orthodox Observer τη ζωή της κοινότητας. Όπως σημείωσε, η απόσταση έχει συμβάλει στη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ των μελών της ενορίας.

Στην ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κάλεσε τους πιστούς να αντιμετωπίσουν τα εγκαίνια όχι ως την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας, αλλά ως την αφετηρία μιας νέας περιόδου για την κοινότητα.

«Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή», ανέφερε, αναφερόμενος στις προσπάθειες και τις θυσίες που, όπως είπε, απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του ναού.

Από την πλευρά του, ο Μητροπολίτης Γεράσιμος στάθηκε στην πολυμορφία της ενορίας, στην οποία συνυπάρχουν Ελληνορθόδοξοι και πιστοί που έχουν ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς και μέλη με ελληνική, ρουμανική, ουκρανική και άλλη καταγωγή.

Στο τέλος της ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απένειμε στον πατέρα Βασίλειο Hillhouse το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης θα ολοκληρωθεί με την τελετή των εγκαινίων και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση και στο Μουσείο του 'Ανκορατζ.