Ιράν: Παρέδωσε στους διαμεσολαβητές τους όρους του για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ

Snapshot Ιράν παρέδωσε στους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν τους όρους του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου.

Οι βασικοί όροι της Τεχεράνης περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα αλλάζει στρατηγική και είναι έτοιμη για έναν αποφασιστικό πόλεμο με την Ουάσινγκτον.

Το Ιράν θεωρεί λανθασμένες τις εκτιμήσεις του τότε προέδρου Τραμπ και αποδίδει την υποκίνηση του πολέμου στον Νετανιάχου.

Σε περίπτωση επίθεσης, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή με μεγαλύτερη δύναμη. Snapshot powered by AI

To Ιράν έδωσε στους διαμεσολαβητές με τις ΗΠΑ, Κατάρ και Πακιστάν, τους δικούς του όρους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Al Jazeera ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ, παρουσίασε τους όρους της Τεχεράνης για να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ενώ δήλωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία αλλάζει πλέον στρατηγική και είναι έτοιμη για έναν αποφασιστικό πόλεμο.

«Είναι προς το συμφέρον της Ουάσιγκτον να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν για την έξοδο από τον πόλεμο», ανέφερε ο Ρεζαΐ.«Οι απειλές του Τραμπ δεν θα αποφέρουν αποτελέσματα και το Ιράν είναι προετοιμασμένο για έναν αποφασιστικό πόλεμο».

Σύμφωνα με όσα έχει δημοσιοποιήσει έως τώρα το Καταριανό ειδησεογραφικό μέσο, ο Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι βασικοί όροι του Ιράν παραμένουν σταθεροί στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα (συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Γάζας), αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια.

Οι εκτιμήσεις του Τραμπ ήταν λανθασμένοι

«Το Ιράν έχει πια πειστεί για την ανάγκη αλλαγής της στρατηγικής του έναντι της Ουάσιγκτον μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το μνημόνιο κατανόησης», δήλωσε ο Ρεζάι. Ανέφερε επίσης ότι οι εκτιμήσεις και οι υπολογισμοί του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με το Ιράν ήταν λανθασμένοι και ότι ο πόλεμος υποκινήθηκε από τον Νετανιάχου.

«Το Ιράν γνωρίζει τα αδύνατα σημεία του αμερικανικού στρατού και είναι πιο προετοιμασμένο από ποτέ να αντιμετωπίσει τις αεροπορικές επιθέσεις του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόσφατα πραγματοποίησε δοκιμή πυραύλου κατά πλοίων κοντά σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι σε περίπτωση επίθεσης, θα χτυπήσει τις αμερικανικές βάσεις και τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην περιοχή με μεγαλύτερη δύναμη.

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