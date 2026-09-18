ΗΠΑ: Νέες αποκαλύψεις για το κόστος του πολέμου στο Ιράν σε ανθρώπινες ζωές και εξοπλισμό

Snapshot Ο πραγματικός αριθμός Αμερικανών νεκρών στον πόλεμο με το Ιράν είναι τουλάχιστον 22, τέσσερις περισσότεροι από τα επίσημα στοιχεία του Πενταγώνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Κάποιοι θάνατοι Αμερικανών στρατιωτικών δεν καταγράφονται στην επίσημη βάση δεδομένων επειδή δεν συνδέονται άμεσα με τις μάχες.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο ενημέρωσε ότι το κόστος του πολέμου στο Ιράν ανέρχεται σε 45,1 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να περιλαμβάνει τις δαπάνες επισκευής ζημιών.

Περισσότεροι από 820 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί σε μάχη από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η καταγραφή των απωλειών έχει πολιτικές και οικονομικές συνέπειες, επηρεάζοντας τις παροχές προς τις οικογένειες των νεκρών στρατιωτικών και τη δημόσια διαφάνεια. Snapshot powered by AI

Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη αξιωματούχους με γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου, υποστηρίζει ότι στον πόλεμο με το Ιράν έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί στρατιώτες απ’ όσους έχει παραδεχθεί δημοσίως το υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με πέντε από αυτούς τους αξιωματούχους, ο πραγματικός αριθμός των Αμερικανών νεκρών ανέρχεται στους τουλάχιστον 22 στρατιώτες, τέσσερις περισσότεροι από ό,τι αναγράφεται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου (Defense Casualty Analysis System, DCAS), αναφέρει η εφημερίδα. Ένας έκτος αξιωματούχος, ο οποίος, όπως και οι άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, υποστηρίζει ότι 23 στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ορισμένοι θάνατοι Αμερικανών δεν συνδέονται άμεσα με τη σύγκρουση, αλλά αφορούν αμερικανικό προσωπικό που βρισκόταν στη Μέση Ανατολή εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταχωρηθούν στον δημόσιο απολογισμό των θυμάτων της σύγκρουσης

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους θανάτους που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί — συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας των στρατιωτικών, καθώς και του πότε, πώς και πού πέθαναν — παραμένουν ασαφείς. Αξιωματούχοι που έχουν γνώση των εσωτερικών στοιχείων καταμέτρησης των θυμάτων του Πενταγώνου, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι οι επιπλέον απώλειες ζωών δεν αντανακλώνται στη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου για τα θύματα.

Το Πεντάγωνο δεν έχει σχολιάσει δημόσια το δημοσίευμα.

Έντονη κριτική για το πώς καταγράφει η κυβέρνηση τις απώλειες του πολέμου

Ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι βαθιά αντιδημοφιλής στους πολίτες των ΗΠΑ, έχει γίνει ένα πολιτικό «βάρος» για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Οι πρακτικές καταγραφής των απωλειών της κυβέρνησης τέθηκαν υπό έντονη κριτική νωρίτερα φέτος, όταν τα ονόματα τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν εξαιρέθηκαν προσωρινά από την επίσημη καταμέτρηση του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, η ορθή καταγραφή των στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με τον Ιράν έχει επιπτώσεις που υπερβαίνουν τη δημόσια διαφάνεια. Κάθε φορά που ένας μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πεθαίνει, ο στρατός διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει αν ο θάνατος συνέβη κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων. Τα πορίσματα αυτά επηρεάζουν τις παροχές που θα λάβουν οι οικογένειες των στρατιωτικών.

Μέχρι την Παρασκευή, στη βάση δεδομένων του Πενταγώνου καταγράφονται 14 θάνατοι που συνέβησαν κατά την διάρκεια της «Επιχείρησης Epic Fury», όπως ονόμασε η κυβέρνηση Τραμπ τον πόλεμο με το Ιράν. Άλλοι τέσσερις, οι οποίοι καταγράφονται σε μια ξεχωριστή κατηγορία με την ονομασία «Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό», χρονολογούνται από την εκεχειρία του Ιουλίου μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία αργότερα κατέρρευσε, οδηγώντας στην επανάληψη των επιθέσεων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν οι τέσσερις θάνατοι σε μάχη είχαν προσωρινά εξαιρεθεί από τη βάση δεδομένων των απωλειών, η κυβέρνηση Τραμπ ανακατέταξε τις ανανεωμένες εχθροπραξίες με το Ιράν ως «Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό», αντί να τις συνδέσει με την «Επιχείρηση Epic Fury».

Η αλλαγή αυτή, η οποία συνέβη την ώρα που Αμερικανοί διαπραγματευτές προσπαθούσαν να επιτύχουν μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη, συνέπεσε με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να παρουσιάσει τον πόλεμο ως επιτυχία, ακόμη και ενώ το Ιράν συνέχιζε να επιτίθεται στις αμερικανικές δυνάμεις και να στοχεύει πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Περισσότεροι από 820 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί σε μάχη από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων του Πενταγώνου.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 45,1 δισεκατομμύρια δολάρια

Την ίδια στιγμή, το Πεντάγωνο ενημέρωσε το Κογκρέσο την Παρασκευή ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 45,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.

Το υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε τους νομοθέτες ότι στις 3 Σεπτεμβρίου, το κόστος του πολέμου ανερχόταν σε 43,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συν επιπλέον 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για πρόσθετα καύσιμα, πρόσθεσε η πηγή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί πλήρη αποτίμηση του κόστους του πολέμου, καθώς δεν περιλαμβάνει τα χρήματα που καταβλήθηκαν για να επισκευαστούν βάσεις ή κτήρια που υπέστησαν ζημιές και δεν παρείχε λεπτομερείς αναλύσεις των έμμεσων δαπανών των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως είχαν ζητήσει οι βουλευτές.

Η εκτίμηση αυτή ξεπερνά το ποσό των 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε προβλέψει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) ως κόστος του πολέμου έως την 1η Αυγούστου, και έρχεται μετά την εκτίμηση του Πενταγώνου τον Ιούλιο ότι το κόστος του πολέμου ανέρχονταν σε 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού δεν περιελάμβανε επίσης το κόστος επισκευής των αμερικανικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προέρχεται από δαπάνες για πολεμικό υλικό, όπως ανέφερε το Γραφείο. Το CBO εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει να κοστίζει στις ΗΠΑ περίπου 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια τον μήνα μετά την 1η Αυγούστου, με τα υψηλότερα κόστη να εκτιμώνται κατά τις περιόδους εντατικοποίησης των εχθροπραξιών.

Το CBO ενημέρωσε επίσης το Κογκρέσο ότι ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους σε μια περίοδο που οι Αμερικανοί ανησυχούν όλο και περισσότερο για την οικονομία της χώρας τους.