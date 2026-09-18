ΗΠΑ: Σπάνια 24ωρη χειρουργική επέμβαση διαχώρισε σιαμαία κοριτσάκια ενωμένα στο κεφάλι

Snapshot Δύο σιαμαία κοριτσάκια από την Αιθιοπία, ηλικίας δύο ετών, διαχωρίστηκαν μετά από μια σπάνια και πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση διάρκειας άνω των 24 ωρών στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Η επέμβαση απαιτούσε πάνω από 300 ώρες προετοιμασίας και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία διεθνών φορέων και οργανισμών από τις ΗΠΑ και την Αιθιοπία.

Μετά τον διαχωρισμό, το ένα κορίτσι υποβλήθηκε σε κρανιοπλαστική, ενώ η δεύτερη θα υποβληθεί στην ίδια επέμβαση το φθινόπωρο.

Τα σιαμαία ενωμένα στο κεφάλι είναι εξαιρετικά σπάνια, εμφανιζόμενα σε περίπου μία στις 2,5 εκατομμύρια γεννήσεις και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 6% των σιαμαίων διδύμων.

Οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν την ανάρρωση και ανάπτυξη των κοριτσιών, επισημαίνοντας ότι η επέμβαση τους προσφέρει ευκαιρίες που δεν ήταν δυνατές πριν. Snapshot powered by AI

Μια θαυματουργή χειρουργική επέμβαση στις ΗΠΑ κατάφερε να διαχωρίσει δύο σιαμαία κοριτσάκια ηλικίας μόλις δύο χρονών, τα οποία γεννήθηκαν με κοινή ανάπτυξη στο κεφάλι.

Η επέμβαση διήρκησε περισσότερες από 24 ώρες καθώς απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια, ενώ για την προετοιμασία χρειάστηκαν πάνω από 300 ώρες. Πραγματοποιήθηκε στο Παιδικό Νοσοκομείο SSM Health Cardinal Glennon των ΗΠΑ με τη συνεργασία διεθνών φορέων και οργανισμών, τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Αιθιοπία.

Η Χιγιάμπ και η Ουχμπτό ταξίδεψαν από την πατρίδα τους στην Αιθιοπία στο Μιζούρι τον Φεβρουάριο του 2025, για να υποβληθούν σε μία από τις πιο σπάνιες και πολύπλοκες επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο αδελφές, ηλικίας δύο ετών, ήταν ενωμένες στο στέμμα του κεφαλιού τους και χρειάστηκαν μήνες επίπονης προετοιμασίας προτού οι γιατροί μπορέσουν να επιχειρήσουν τον διαχωρισμό τους.

Μετά τον διαχωρισμό τους, το ένα κοριτσάκι υποβλήθηκε σε περαιτέρω κρανιοπλαστική για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κρανίου της, ενώ η δεύτερη προετοιμάζεται για την ίδια επέμβαση αργότερα αυτό το φθινόπωρο. Τα κορίτσια συμπλήρωσαν τα δύο τους χρόνια τον Μάρτιο, λίγο μετά τη χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού τους.

Μία από τις πιο σπάνιες επεμβάσεις

Ο Δρ Andrew J. White, ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, δήλωσε: «Η συνεργασία, η συντονισμένη δράση και η εξειδίκευση αποτέλεσαν τα θεμέλια αυτού του απίστευτου κατορθώματος».

Το νοσοκομείο χαρακτήρισε την επέμβαση ως «μία από τις πιο πολύπλοκες και σπάνιες παιδιατρικές επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Τα δίδυμα που είναι ενωμένα στο κεφάλι είναι εξαιρετικά σπάνια, εμφανίζονται σε περίπου μία στις 2,5 εκατομμύρια ζωντανές γεννήσεις και αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 6% των σιαμαίων διδύμων, σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής.

Η θεραπεία των κοριτσιών απαιτούσε μια τεράστια διεθνή προσπάθεια, η οποία ένωσε νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανισμούς τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Αιθιοπία. Μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν ήταν το Παιδικό Νοσοκομείο SSM Health Cardinal Glennon, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Ranken Jordan Pediatric Bridge, η World Pediatrics, το Lola Children’s Home στην Αιθιοπία, το Ronald McDonald House Charities και η Ethiopian Airlines.

Ελπίδα σε παιδιά και οικογένειες

Ο Δρ. Hossain Marandi, πρόεδρος του Παιδικού Νοσοκομείου SSM Health Cardinal Glennon, δήλωσε: «Αυτή η ιστορία αντικατοπτρίζει το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας, προσφέροντας ελπίδα, θεραπεία και ευκαιρίες που κάποτε θεωρούνταν αδύνατες σε παιδιά και οικογένειες, όταν τις χρειάζονται περισσότερο. Από το νοσηλευτικό προσωπικό και τις κλινικές ομάδες μας έως την κοινότητά μας και τους παγκόσμιους συνεργάτες μας, αμέτρητα άτομα ενωθήκαν γύρω από μια κοινή αποστολή: να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες για αυτά τα δύο μικρά κορίτσια και το μέλλον τους.»

Τα δίδυμα συνεχίζουν να λαμβάνουν φροντίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν την ανάρρωσή τους και την ανάπτυξή τους.

Η Δρ. Joanna Kemp, επικεφαλής νευροχειρουργός του νοσοκομείου, δήλωσε: «Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους, αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν πλέον ευκαιρίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς αυτή την επέμβαση.»

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