Δημήτρης Γιαννακόπουλος – Γιάννης Αλαφούζος μαζί στο Telekom Center Athens

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας στην ιστορία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Τη μνήμη του δεν την τιμά μόνο η «πράσινη» ΚΑΕ, αλλά το σύνολο του συλλόγου. Με τον τρόπο που κι εκείνος πάντα ονειρευόταν: Ενιαία και αδιαίρετα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο «Telekom Center Athens» θα βρεθεί ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την παρουσία στο 8ο «Παύλος Γιαννακόπουλος», τιμά τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα στην ιστορία του «τριφυλλιού».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προσκάλεσε τον Γιάννη Αλαφούζο για να βρεθεί πρώτη φορά στο Telekom Center Athens. Για να δειπνήσουν μαζί και φυσικά να παρακολουθήσουν τον αγώνα με την Παρτιζάν, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα της ενότητας στο σύλλογο. Αυτό ακριβώς που πάντα ήθελε και ο Παύλος Γιαννακόπουλος.