Μελατονίνη ή μαγνήσιο πριν τον ύπνο; Για το ένα υπάρχουν πολύ πιο ισχυρές ενδείξεις

Μελατονίνη έναντι μαγνησίου για τον ύπνο: Ποιο λειτουργεί καλύτερα;

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Μελατονίνη ή μαγνήσιο πριν τον ύπνο; Για το ένα υπάρχουν πολύ πιο ισχυρές ενδείξεις
ΕΥ ΖΗΝ
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Η μελατονίνη και το μαγνήσιο είναι και τα δύο δημοφιλή συμπληρώματα για τον ύπνο, αλλά δρουν με διαφορετικό τρόπο.

Η μελατονίνη υποστηρίζεται από ισχυρότερα επιστημονικά δεδομένα, όταν τα προβλήματα ύπνου σχετίζονται με το βιολογικό ρολόι ή τη δυσκολία να αποκοιμηθείτε. Το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει ορισμένα άτομα, εφόσον η πρόσληψή του είναι χαμηλή, αλλά τα ερευνητικά στοιχεία για τη χρήση του ως γενικού βοηθήματος ύπνου είναι πολύ λιγότερο πειστικά.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μελατονίνης και μαγνησίου;

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που απελευθερώνεται από τον εγκέφαλο ως απόκριση στο σκοτάδι. Συμβάλλει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, γι' αυτό και τα συμπληρώματα μπορεί να είναι χρήσιμα, όταν αυτός ο ρυθμός διαταράσσεται.

Το μαγνήσιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο, που εμπλέκεται στην λειτουργία των νεύρων και των μυών. Μπορεί να ευνοήσει τη χαλάρωση, αλλά δεν αποτελεί ορμόνη του ύπνου και δεν επαναρρυθμίζει άμεσα το βιολογικό ρολόι.

ΣυμπλήρωμαΧρήση με την ισχυρότερη τεκμηρίωσηΚύριος περιορισμός
ΜελατονίνηJet lag, καθυστερημένη έλευση ύπνου, δυσκολία έλευσης ύπνουΤα οφέλη για τη χρόνια αϋπνία είναι περιορισμένα και ασυνεπή
ΜαγνήσιοΠιθανώς άτομα με χαμηλή πρόσληψη ή έλλειψηΤα στοιχεία για την αϋπνία είναι περιορισμένα και ασυνεπή
συμπληρωμα μελατονινης

Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό για τον ύπνο;

Συνολικά, η μελατονίνη διαθέτει ισχυρότερη επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά δεν αποτελεί “πανάκεια” για καλύτερο ύπνο. Μια ανάλυση του 2024, η οποία εξέτασε 26 τυχαιοποιημένες δοκιμές, διαπίστωσε ότι η μελατονίνη μπορεί να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για την έλευση του ύπνου και να αυξήσει τη συνολική διάρκεια του ύπνου. Άλλες ανασκοπήσεις έχουν δείξει ελάχιστα ουσιαστικά οφέλη για ενήλικες με χρόνια αϋπνία.

Αυτό καθιστά την μελατονίνη πιο χρήσιμη, όταν το κύριο πρόβλημα αφορά το πότε κοιμάται κανείς (π.χ. jet lag ή καθυστερημένο πρόγραμμα ύπνου), σε αντίθεση με περιπτώσεις όπου η ανεπιθύμητη εγρήγορση οφείλεται σε άγχος, πόνο, υπνική άπνοια ή άλλη αιτία.

Τα στοιχεία για το μαγνήσιο είναι ασθενέστερα. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2026, που περιέλαβε 12 τυχαιοποιημένες δοκιμές, διαπίστωσε ασυνεπή αποτελέσματα όσον αφορά την ποιότητα του ύπνου, τη διάρκειά του και τα συμπτώματα αϋπνίας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα τρέχοντα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη χρήση από του στόματος μαγνησίου ως θεραπεία ρουτίνας για την αϋπνία.

Ποιοι ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από το μαγνήσιο;

Η λήψη μαγνησίου μπορεί να έχει περισσότερο νόημα, όταν υπάρχει σχετική χαμηλή διατροφική πρόσληψη ή έλλειψη. Η αποκατάσταση μιας τυχόν έλλειψης υποστηρίζει την λειτουργία των νεύρων και των μυών και θα μπορούσε να βελτιώσει εμμέσως τον ύπνο.

Ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει μέτρια οφέλη, ωστόσο η πρόσθετη λήψη μαγνησίου δεν βελτιώνει απαραίτητα τον ύπνο όταν τα επίπεδα μαγνησίου είναι ήδη επαρκή. Οι ισχυρισμοί ότι μορφές όπως το γλυκινικό μαγνήσιο εξασφαλίζουν σταθερά βαθύ ύπνο υπερβαίνουν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

συμπληρωμα μαγνησιου

Ποιοι ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από την μελατονίνη;

Η μελατονίνη μπορεί να είναι η καταλληλότερη επιλογή όταν το πρόβλημα αφορά τον χρονισμό του ύπνου. Μπορεί να φανεί χρήσιμη σε περιπτώσεις όπως:

  • Jet lag (σύνδρομο αλλαγής ζώνης ώρας)
  • Καθυστερημένο πρόγραμμα ύπνου-εγρήγορσης
  • Ορισμένα προβλήματα ύπνου που σχετίζονται με την εργασία σε βάρδιες
  • Άτομα που δυσκολεύονται κυρίως να αποκοιμηθούν

Ωστόσο, για τη χρόνια αϋπνία, οι βασικές κλινικές οδηγίες δεν συνιστούν την μελατονίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής, καθώς τα οφέλη της είναι κατά μέσο όρο περιορισμένα. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία (CBT-I) υποστηρίζεται από πολύ ισχυρότερα επιστημονικά δεδομένα.

Ποια είναι τα μειονεκτήματα;

Η μελατονίνη μπορεί να προκαλέσει υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, πονοκέφαλο, ζάλη ή ναυτία. Ο χρόνος λήψης παίζει ρόλο, ενώ η λήψη μεγαλύτερης ποσότητας δεν αποδίδει απαραίτητα καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αντιπηκτικών και φαρμάκων για τις κρίσεις επιληψίας.

Τα συμπληρώματα μαγνησίου μπορεί να προκαλέσουν διάρροια, ναυτία και κοιλιακές κράμπες. Τα άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά, καθώς το μαγνήσιο μπορεί να συσσωρευτεί στον οργανισμό.

Κανένα από τα δύο συμπληρώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόχειρη αντιμετώπιση ενός επίμονου προβλήματος ύπνου. Τυχόν ροχαλητό που συνοδεύεται από παύσεις στην αναπνοή (υπνική άπνοια), το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, ο χρόνιος πόνος, το άγχος, η λήψη φαρμάκων και οι ορμονικές μεταβολές ενδέχεται να απαιτούν διαφορετική προσέγγιση.

γυναικα κοιμαται στο κρεβατι

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να πάρω μελατονίνη και μαγνήσιο ταυτόχρονα;

Μερικές φορές συνδυάζονται, αλλά υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία, που να αποδεικνύουν, ότι η ταυτόχρονη λήψη τους είναι πιο αποτελεσματική από την λήψη του καθενός ξεχωριστά. Η λήψη περισσότερων συμπληρωμάτων δεν συνεπάγεται αυτόματα καλύτερο ύπνο.

Πότε πρέπει να εξετάζονται τα προβλήματα ύπνου;

Εάν η αϋπνία διαρκεί εβδομάδες, επηρεάζει την λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή συνοδεύεται από έντονο ροχαλητό, παύσεις στην αναπνοή ή σοβαρή υπνηλία την ημέρα, συνιστάται ιατρική αξιολόγηση.

Συμπέρασμα

Στη σύγκριση μεταξύ μελατονίνης και μαγνησίου, η μελατονίνη υποστηρίζεται από ισχυρότερα επιστημονικά δεδομένα, ιδίως για προβλήματα που αφορούν το βιολογικό ρολόι και τη δυσκολία έλευσης του ύπνου. Η αποτελεσματικότητα του μαγνησίου είναι λιγότερο τεκμηριωμένη και η χρήση του μπορεί να είναι πιο ενδεδειγμένη σε περιπτώσεις έλλειψης.

Για τη χρόνια αϋπνία, ο εντοπισμός της αιτίας και η εφαρμογή αποδεδειγμένων θεραπειών, όπως η CBT-I, έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επιλογή μεταξύ συμπληρωμάτων.

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