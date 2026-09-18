Τραγωδία στη Λάρισα: 49χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Snapshot Ένας 49χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Λάρισα το πρωί της Παρασκευής.

Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για λιποθυμία.

Ο γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατο κατά την άφιξη στο σημείο.

Η αιτία θανάτου εκτιμάται ως παθολογική, με νεκροψία-νεκροτομή να έχει παραγγελθεί. Snapshot powered by AI

Ένα θλιβερό συμβάν καταγράφηκε σήμερα, το πρωί της Παρασκευής, στην Λάρισα όταν ένας 49χρονος άνδρας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε από συγγενικό πρόσωπο του άτυχου άνδρα για λιποθυμία, ωστόσο όταν κατέφθασε το ασθενοφόρο στο σημείο, ο γιατρός που το συνόδευε, διαπίστωσε το θάνατο του 49χρονου.

Ο 49χρονος εκτιμάται ότι απεβίωσε από παθολογικά αίτια, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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