Οι Financial Times τρολάρουν: Η Ελλάδα δίνει συμβουλές στη Γερμανία (κι οι Βρετανοί το απολαμβάνουν)

Snapshot Οι Financial Times σχολιάζουν με χιούμορ την αλλαγή ρόλων, όπου πλέον η Ελλάδα δίνει συμβουλές στη Γερμανία για μεταρρυθμίσεις.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αποφεύγει τη χαιρεκακία και δηλώνει ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες από χώρα σε χώρα.

Η Ελλάδα, παρά το παρελθόν της κρίσης χρέους, θεωρείται σήμερα πρότυπο χάρη στις μεταρρυθμίσεις της και παρουσιάζει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και χαμηλή ανεργία.

Ο Πιερρακάκης επισημαίνει ότι η Γερμανία έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και αναμένει ότι θα εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Παρά την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως, τα θεμελιώδη μεγέθη της Ευρωζώνης παραμένουν σταθερά, μειώνοντας τον κίνδυνο νέας κρίσης δημόσιου χρέους. Snapshot powered by AI

Οι Βρετανοί φημίζονται για το φλεγματικό τους χιούμορ και τον ιδιαίτερο τρόπο να απολαμβάνουν τις ανατροπές της Ιστορίας. Ο τίτλος της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt στη συνέντευξη που της παραχώρησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης: «ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών ενθαρρύνει τη Γερμανία να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις», δεν πέρασε απαρατήρητος από την παραπολιτική στήλη Alphaville των FT.

Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον πειρασμό και σχολιάζει σχεδόν απολαυστικά την αντιστροφή των ρόλων και το ιστορικό και οικονομικό παράδοξο. Επίσης, συμβολικό είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πλέον την προεδρία του Eurogroup.

Για χρόνια, η φορά των υποδείξεων ήταν ακριβώς αντίθετη. Το Βερολίνο ζητούσε από την Αθήνα εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία προκειμένου να αποφύγει την έξοδο από το ευρώ.

Σήμερα, το σκηνικό έχει αλλάξει αρκετά ώστε η Handelsblatt να ρωτά τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών τι θα συμβούλευε τη Γερμανία και τον Γερμανό ομόλογό του.

Ξεκινώντας σχεδόν ποιητικά, η παραπολιτική στήλη της βρετανικής εφημερίδας σημειώνει:

«Σε αυτές τις σκοτεινές ημέρες, ο άνθρωπος τείνει να αναζητά μικρές αχτίδες φωτός που πέφτουν από τον ουρανό», γράφει το Alphaville, πριν αποκαλύψει ποια είναι.

Στο δημοσίευμα επισημαίνει όιτι ο Έλληνας υπουργός δεν προσφέρει ίχνος χαιρεκακίας προς τη Γερμανία, προς εμφανή απογοήτευση των FT.

Σχολιάζοντας τη φωτογραφία του Κυριάκου Πιερρακάκη που συνοδεύει τη συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα, η Alphaville αναφέρει:

«Ο συγκεκριμένος τίτλος - μεταφρασμένος μέσω Google - προέρχεται από συνέντευξη του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη Handelsblatt. Η φωτογραφία που συνοδεύει το δημοσίευμα δείχνει το πρόσωπο ενός ανθρώπου που αναμφίβολα απολαμβάνει το γεγονός ότι, ως Έλληνας υπουργός Οικονομικών, βρίσκεται πλέον στη θέση να δίνει συμβουλές στη Γερμανία. Οι ίδιες οι δηλώσεις του, ωστόσο, είναι προς απογοήτευση εντελώς απαλλαγμένες από οποιοδήποτε ίχνος χαιρεκακίας.

Όταν ερωτάται εάν έχει κάποια συμβουλή για τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο Πιερρακάκης αποφεύγει επιμελώς τον πειρασμό.

«Δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα», απαντά, εξηγώντας ότι οι μεταρρυθμίσεις που λειτουργούν σε μία χώρα δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες σε κάποια άλλη.

Στο δημοσίευμα ο συντάκτης επιλέγει να παραθέσει τρεις ερωταπαντήσεις από τη συνέντευξη και να επιχρωματίσει με μαύρα γράμματα την έκπληξή του.

Υπουργέ Πιερρακάκη, η Γερμανία συσσωρεύει αυτή τη στιγμή ρεκόρ χρέους, ενώ η οικονομία της αναπτύσσεται ελάχιστα. Πριν από μια δεκαετία, η Ελλάδα βρισκόταν σε κρίση χρέους. Σήμερα, η χώρα θεωρείται πρότυπο χάρη στις μεταρρυθμίσεις της. Έχετε κάποια συμβουλή για τον Υπουργό Οικονομικών Κλίνγκμπαϊλ;

Συνεργάζομαι πολύ στενά με τον αντιπρύτανη Λαρς Κλίνγκμπεϊλ. Είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος και δεν χρειάζεται συμβουλές από εμένα. Δεν λειτουργεί έτσι η πολιτική, ούτως ή άλλως: οι μεταρρυθμίσεις που βοηθούν σε μια χώρα δεν θα πετύχουν απαραίτητα και αλλού. Η πολιτική έχει να κάνει περισσότερο με την έμπνευση.Προχωρήστε! Η Γερμανία σίγουρα θα χρειαζόταν λίγη έμπνευση.Θεωρώ εμπνευστικό το γεγονός ότι καταφέραμε να ξεπεράσουμε μια δεκαετία δυσκολιών. Η Ελλάδα βρισκόταν εν μέσω μιας υπαρξιακής κρίσης. Τώρα, βρισκόμαστε στα πρόθυρα να φτάσουμε σε ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας. Παράγουμε πρωτογενή πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης είναι διπλάσιοι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η έμπνευση που έχει να προσφέρει η Ελλάδα, κατά την άποψή μου: οι μεταρρυθμίσεις μπορεί να είναι επώδυνες στην αρχή, αλλά αποδίδουν τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά.

Η Γερμανία ανέκαθεν θεωρούνταν ως άγκυρα σταθερότητας εντός της νομισματικής ένωσης. Ως Πρόεδρος της Ευρωομάδας, πόσο ανησυχείτε για τη συνεχιζόμενη υποτονική ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης;

Η Γερμανία είναι η βιομηχανική ατμομηχανή της Ευρώπης. Η χώρα διαθέτει τεράστιες δυνατότητες για ανάπτυξη — τόσο στο εσωτερικό όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και με το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο χρέους της, βρίσκεται σε πολύ σταθερή βάση. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει — μεταρρυθμίσεις που επιθυμεί η επιχειρηματική κοινότητα. Και αν προχωρήσουμε και σε μεταρρυθμίσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα ωφεληθούμε όλοι μαζί.

Οι τιμές των κρατικών ομολόγων μειώνονται παγκοσμίως και οι αποδόσεις αυξάνονται ανάλογα. Σε ορισμένες χώρες, έχουν φτάσει σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίκειται μια νέα κρίση δημόσιου χρέους;

Η αύξηση των αποδόσεων δεν αποτελεί πρόβλημα που αφορά μόνο την Ευρωζώνη. Παρόμοιοι παράγοντες ισχύουν σε όλες τις μεγάλες οικονομίες: υψηλότερες τιμές ενέργειας, αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και υψηλή παγκόσμια ζήτηση κεφαλαίων - που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα θεμελιώδη μεγέθη της Ευρωζώνης παραμένουν σταθερά. Οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να χρηματοδοτούνται με χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, τα περιθώρια κινδύνου μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης τα οποία προκάλεσαν αβεβαιότητα στο παρελθόν - παραμένουν περιορισμένα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του έργου που έχει κάνει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

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