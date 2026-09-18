«Αγριεύει η θάλασσα»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο πάνω από Ρω και Ζουράφα έπειτα από 33 μήνες

Snapshot Τουρκικά μαχητικά F-16 προέβησαν σε δύο υπερπτήσεις πάνω από τη Ζουράφα και τη Ρω, πρώτη φορά μετά από 33 μήνες.

Συνολικά καταγράφηκαν 10 τουρκικά αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο οπλισμένα F-16, ένα ATR-72 και πέντε UAV, με 13 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές.

Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως ποιοτική αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο.

Οι παραβιάσεις και υπερπτήσεις σημειώθηκαν σε περιοχές του Βορειοανατολικού, Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Snapshot powered by AI

Κλιμακώνονται οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο και μάλιστα με δύο υπερπτήσεις οπλισμένων μαχητικών της αυτή τη φορά πάνω από τη Ζουράφα και τη Ρω, μια μέρα μετά την αναφορά του πρωθυπουργού στη συνέντευξη στην ΕΡΤ ότι «αγριεύει η θάλασσα στο Αιγαίο».

Η νέα αυτή πρόκληση έρχεται μάλιστα και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και στο ακριτικό φυλάκιο της Ρω.

Ενδεικτικό της κλιμάκωσης που προχωρά η Τουρκία είναι ότι η τελευταία υπέρπτηση είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2026 και οι προηγούμενες 30 μήνες παλαιότερα, τον Ιανουάριο του 2023.

Η Άγκυρα έστειλε δύο ζεύγη οπλισμένων μαχητικών F-16, τα οποία παραβίασαν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν συνολικά δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, τα δύο οπλισμένα, και έξι μεμονωμένα (1 ATR-72 και 5 UAV). Προχώρησαν σε 13 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν. Δεν καταγράφηκαν εμπλοκές.

Η εξέλιξη αποτελεί ποιοτική αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 6 (1 ATR-72 και 5 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 13 (εκ των οποίων 2 από τα F-16, 2 από το ATR-72 και 9 από τα UAV )

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 ( 2 από τα F-16 και 5 από τα UAV )

ΥΠΕΡΠΤΗΣΕΙΣ : 2 ( 1 από τον ένα σχηματισμό F-16 άνωθεν Μ/Ν Ρω και 1 από UAV άνωθεν Μ/Ν Ζουράφα)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

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