Αν πετάτε συχνά πρέπει να αποφύγετε ένα αεροδρόμιο

Επιπλέον χρεώσεις για όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο περισσότερες από μία φορές τον χρόνο εξετάζει η Βρετανία, στο πλαίσιο προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών από τις αερομεταφορές.

Η ιδέα περιλαμβάνεται σε έκθεση που κατατέθηκε στην κυβέρνηση από την Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή στις 16 Σεπτεμβρίου και αφορά, μεταξύ άλλων, την επέκταση του αεροδρομίου Heathrow και τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους της χώρας. Προς το παρόν, η συχνή πτήση δεν έχει επιβάρυνση ούτε έχει ανακοινωθεί κάποιος νέος φόρος. Πρόκειται για μία από τις επιλογές που περιλαμβάνονται στην έκθεση και θα χρειαστεί επίσημη κυβερνητική απόφαση για να εφαρμοστεί.

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