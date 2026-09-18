Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

Στις 15:30 κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να σταματούν μέχρι νεωτέρας.
  • Η ΣΤΑ.ΣΥ. δεν παρείχε επιπλέον πληροφορίες για τους λόγους του κλεισίματος.
Snapshot powered by AI

Κλείνουν σήμερα στις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:49ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Υπάρχουν στοιχεία για εγκλήματα πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε ειδικοί

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Από 800 έως 1.600 ευρώ η ενίσχυση - Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

08:34LIFESTYLE

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Άννα Βίσση - Το τραγούδι που δημοσίευσε με φόντο το φεγγάρι

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ποτάμι με 500 κροκόδειλους πέρασε με «άριστα» το τεστ για να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας σε δωμάτιο όπου εκδηλώθηκε φωτιά

08:12WHAT THE FACT

Ο νεότερος πλανήτης που έχει ανακαλυφθεί ποτέ: Ένας γίγαντας κρυμμένος στο βαθύ Διάστημα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγοί κοιμούνται με το Tesla FSD και προκαλούν παρέμβαση στις ΗΠΑ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρήθηκε στην καρδιά όσων έτρωγαν 4-6 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 20χρονη αποφάσισε η ίδια τον ακρωτηριασμό του ποδιού της επειδή έπασχε από σπάνια νόσο - «Ένιωθα να καίγομαι ζωντανή»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη σε βιβλιοθήκη: Ξεχασμένο απόσπασμα της Οδύσσειας 1.700 ετών έκρυβε την οργή του θεού Ήλιου

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινά κλειστός ο σταθμός «Αγία Σοφία» – Εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Είναι έτοιμο το ΝΑΤΟ για πόλεμο; Οι Ουκρανοί λένε όχι - Μιλούν για έλλειψη επαφής με την πραγματικότητα, απαρχαιωμένα εγχειρίδια και άχρηστους εξοπλισμούς

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοίγει «πόλεμο» με τον Τσίπρα η Κουμουνδούρου - Ανοιχτή κατηγορία για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Από πότε θα είναι υποχρεωτική η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό - Ποιες εξαιρέσεις ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλή παρέμβαση Μητσοτάκη: Φρένο στο ράλι του πετρελαίου, ενίσχυση του επιδόματος ανεργίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

- «Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Ο ρόλος του Super El Niño

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Κούρσα θανάτου στην παραλιακή: Έκαναν κόντρα με άλλο όχημα οι 5 νεαροί στη Γλυφάδα -Τρεις νεκροί

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Έκανε σαν να κέρδισε το λαχείο»: Η αντίδραση του Βασιλιά Κάρολου όταν έμαθε τον θάνατο της Νταϊάνα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (17/9/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

20:00LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: Η επικοινωνία με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη - «Μου είπε ευχαριστώ για την αμεροληψία μου»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφοριοδότης της CIA αποκαλύπτει μυστικά που ο μέσος πολίτης δεν γνωρίζει για τον κόσμο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Σιβυλλική δήλωση Τραμπ για Ιράν: «Έρχεται μια μεγάλη απόφαση - Με εμένα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Τιμή στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, ιστορική επιστροφή Ομπράντοβιτς στο T-Center

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρήθηκε στην καρδιά όσων έτρωγαν 4-6 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης ημερησίως

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΕΘΝΙΚΑ

MEDUSA 15 – 2026: Το Newsbomb στην Κρήτη για τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη ανακάλυψη σε βιβλιοθήκη: Ξεχασμένο απόσπασμα της Οδύσσειας 1.700 ετών έκρυβε την οργή του θεού Ήλιου

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Οικογενειακός «πόλεμος» για τα «καταραμένα» κοσμήματα του αρραβώνα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 20χρονη αποφάσισε η ίδια τον ακρωτηριασμό του ποδιού της επειδή έπασχε από σπάνια νόσο - «Ένιωθα να καίγομαι ζωντανή»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η οικογένεια είναι κλεισμένη στο σπίτι, η μαμά του είναι σε άσχημη κατάσταση»

06:52LIFESTYLE

Η απογευματινή ζώνη «παίρνει φωτιά» - Πρεμιέρα για τα τηλεπαιχνίδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ