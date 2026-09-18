Μετρό: Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα»

Snapshot Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να σταματούν μέχρι νεωτέρας.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. δεν παρείχε επιπλέον πληροφορίες για τους λόγους του κλεισίματος. Snapshot powered by AI

Κλείνουν σήμερα στις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.