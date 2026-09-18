Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (18/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|18/9/2026 6:30:00 πμ
|18/9/2026 1:30:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΜΑΝΗΣ - ΔΟΞΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΦΑΙΑΚΩΝ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ
|387
|Συντήρηση
|18/9/2026 7:30:00 πμ
|18/9/2026 11:30:00 πμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΗ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ απο κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΟΥΣΗ απο κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΙΕΖΗ απο κάθετο: Κ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ απο κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ από: 07:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1195
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 10:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΩΡΙΚΩΝ απο κάθετο: ΓΕΩΡ. ΚΟΝΔΥΛΗ έως κάθετο: ΝΑΠ.ΖΕΡΒΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΧΩΡΙΚΩΝ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1173
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 10:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΟΣΜΑ ΜΠΑΛΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΜΗΝΙΑΤΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ έως κάθετο: Μ. ΠΗΓΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν. ΘΕΟΤΟΚΗ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ έως κάθετο: Μ.ΠΗΓΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1174
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 11:00:00 πμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ απο κάθετο: ΦΑΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ 28 - 30 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1175
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 12:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως: ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΟ47 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1172
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΝΑΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΖΑΙΜΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ ΝΟ54 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1180
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ ΝΟ28, ΝΟ30 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1179
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 1:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΡΕΜΠΟΥΣΚΟΥ, ΜΥΡΡΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΚΗ Ν, ΣΟΥΛΙΩΤΗ
|1732
|Λειτουργία
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 1:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΡΑΛΛΗ.
|580
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ VITEX ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 87 έως κάθετο: ΝΟ 101 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΣΑΜΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΑΝΩΝΥΝΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|533
|Λειτουργία
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΝΩΝΝΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|533
|Λειτουργία
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 5:30:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΛΑΤΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|ΑΔΜΗΕ
|18/9/2026 8:00:00 πμ
|18/9/2026 6:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΚΑΝΑΚΙΑ) απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ
|Κατασκευές
|18/9/2026 9:00:00 πμ
|18/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 126 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1177
|Κατασκευές
|18/9/2026 9:30:00 πμ
|18/9/2026 4:30:00 μμ
|ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΛ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΧΙΟΥ
|386
|Συντήρηση
|18/9/2026 10:00:00 πμ
|18/9/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ έως κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1182
|Κατασκευές
|18/9/2026 10:30:00 πμ
|18/9/2026 12:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΤΤΙΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ από: 10:03 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ απο κάθετο: Μ.ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟ55 από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1176
|Κατασκευές
|18/9/2026 11:00:00 πμ
|18/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛΛΗΝΗΣ
|ΠΑΛΛΗΝΗ ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΛΑΣΚΑΡΗ - ΜΑΝΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1747
|Λειτουργία
|18/9/2026 11:00:00 πμ
|18/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΕΤΟΥ έως κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΥΒΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΦΙΛΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1058
|Λειτουργία
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