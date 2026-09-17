Κοζάνη: Κατέληξε η μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και λαμβάνουν καταθέσεις από συμμαθητές και το προσωπικό του σχολείου

Μιχάλης Παπαδάκος

Κοζάνη: Κατέληξε η μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Νεκρή είναι η 16χρονη μαθήτρια που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης.
  • Η μαθήτρια διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και λαμβάνουν καταθέσεις από συμμαθητές και το προσωπικό του σχολείου.
  • Οι οικείοι της μαθήτριας κλήθηκαν στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για το τραγικό συμβάν.
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Νεκρή είναι η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις στην τουαλέτα του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης το πρωί της Πέμπτης (17/9).

Η νεαρή κοπέλα, διακομίσθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό περιστατικό και λαμβάνουν καταθέσεις από τους συμμαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Την ίδια στιγμή, στο νοσοκομείο της Κοζάνης εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας, καθώς κλήθηκαν οι οικείοι της νεαρής μαθήτριας για να ενημερωθούν για το τραγικό συμβάν.

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